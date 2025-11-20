C'est du sabotage : les joueurs de Fallout 4 furieux contre la monétisation forcée

La tension est palpable sur la page Steam de Fallout 4. Suite au déploiement de la mise à jour anniversaire, le RPG culte de Bethesda subit une vague de critiques assassines, faisant chuter sa note récente à un niveau inquiétant.
Il n'est de colère plus vive que celle d'un fan de Bethesda qui se sent trahi. Alors que le studio espérait célébrer dignement la décennie d'existence de son titre phare
avec une mise à jour anniversaire, la réception a été glaciale, pour ne pas dire hostile
. Même après le déploiement d'un correctif récent destiné à activer le fameux « Creations Bundle », la situation ne s'est pas améliorée. Au contraire, les évaluations récentes de Fallout 4 sur Steam
ont chuté pour atteindre la mention « Plutôt négative
», un désaveu cinglant pour un jeu de cette envergure.
Un anniversaire gâché par la technique
Sur les quelque 6 033 avis d'utilisateurs enregistrés récemment, à peine 33 % ont donné leur approbation
. Mais pourquoi une telle négativité soudaine ? La cause principale réside dans cette fameuse mise à jour anniversaire. Si elle a fourni à Bethesda une excuse pour commercialiser une nouvelle « Anniversary Edition
», elle a surtout imposé des changements drastiques à l'ensemble de la communauté.
Le problème majeur réside dans le fait que même les joueurs n'ayant pas souhaité passer à la version supérieure ont été contraints de télécharger cette mise à jour
. Le résultat a été immédiat et désastreux : de nombreux problèmes de performance ont fait surface, incluant des crashs à répétition, des textures brisées et, point crucial pour la communauté PC, une incompatibilité totale avec une grande partie des mods existants
. Le fait que le « Creations Bundle
», vendu séparément, souffre lui aussi de ses propres bugs tout en manquant de contenu réellement convaincant n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu.
Bethesda accusé de sabotage
Le sentiment général qui prédomine aujourd'hui est celui d'une trahison de l'esprit original du jeu
. Les joueurs reprochent à l'éditeur de privilégier le profit à court terme au détriment de la stabilité et de la liberté créative qui ont fait le succès du titre
. Une critique particulièrement virulente résume parfaitement l'état d'esprit actuel de la communauté :
Fallout 4 était autrefois un bac à sable pour la créativité. C'est maintenant un tapis roulant pour la monétisation. Le dernier cycle de mise à jour de Bethesda ressemble moins à du support qu'à du sabotage : casser les mods, forcer les mises à jour et revendre le même jeu avec une nouvelle couche de peinture monétisée.
L'ironie de la situation n'échappe à personne. Bethesda tente de vendre des mods payants via sa boutique, mais la mise à jour censée les supporter a rendu l'expérience instable. Comme le souligne un autre joueur mécontent : « Si vous essayez de vendre vos mods payants de qualité variable, peut-être ne devriez-vous pas casser votre magasin de mods payants en même temps.
»
Le désert radioactif avant la suite
Cette débâcle est d'autant plus frustrante pour les amateurs de la licence que Fallout 4
reste, à ce jour, la seule offre contemporaine de la série sur le front du jeu solo. Si Todd Howard a révélé que le studio travaillait sur « encore plus » de projets
, les rumeurs concernant un remaster de Fallout 3 suggèrent que celui-ci est encore loin d'être prêt.
Quant au prochain opus principal, Fallout 5
, si l'on se fie aux déclarations de Howard datant de 2022, l'attente sera encore longue. En attendant, les joueurs se retrouvent avec un épisode actuel techniquement affaibli, victime d'un anniversaire qu'ils auraient sans doute préféré ne jamais fêter.
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