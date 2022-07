Fall Guys : Skin Undertaker, comment l'obtenir ?

Comment obtenir le skin Undertaker dans Fall Guys ?

Undertaker → 800 Émissious

→ 800 Émissious Asuka → 800 Émissious

→ 800 Émissious Xavier Woods → 800 Émissious

→ 800 Émissious Un bundle avec les trois skins et d'autres cosmétiques → 2 000 Émissious

Le Pseudo Clan Yeetus.

200 Kudos.

La Plaque nominale Pass Yetis.

Le Motif Yeetus en devenir.

Le Costume Marteau à emporter.

Fall Guys ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Fall Guys France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis son passage en free-to-play, les joueurs depeuvent profiter de nombreux événements, permettant de récupérer des cosmétiques spéciaux, tout en alimentant la boutique du jeu. En cette fin de mois de juillet, un événement spécial est organisé dans plusieurs jeux, à savoir Fortnite, Rocket League et Fall Guys, mettant en avant le catch. Les joueurs du battle royale peuvent obtenir un skin de John Cena , ceux de Rocket League des stickers spéciaux , alors que ceux de Fall Guys profitent d'un événement avec des récompenses gratuites et aussi des skins spéciaux, comprenant celui deSi plusieurs cosmétiques sont gratuits, en réalisant quelques défis de l'événement,. Vous devez vous rendre dans la boutique et débourser des Émissious pour récupérer l'un des trois skins, ou le pack complet. Nous retrouvons :Il n'existe malheureusement aucun moyen de les récupérer gratuitement. Vous pouvez toutefois utiliser les Émissious récoltés via le Passe de combat si vous souhaitez, coûte que coûte, avoir l'un de ces skins.Concernant l'événement, vous pouvez retrouver tous les détails de l'Épreuve du Clan Yeetus dans notre article dédié . Vous ne devriez normalement avoir aucun mal à récupérer tous les éléments gratuits, que sont :Rappelons queest disponible en free-to-play sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch.