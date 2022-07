Fortnite : John Cena débarque à son tour

Comment avoir le skin John Cena dans Fortnite ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les personnalités connues sont de plus en plus nombreuses dans Fortnite. Dans le cadre de l'événement Epic SummerSlam, qui permet d'introduire des personnalités connues du catch dans plusieurs jeux, dont, Fall Guys et Rocket League, les joueurs du battle royale accueilleront. Le catcheur, reconverti en acteur, va en effet fouler le champ de bataille de Fortnite d'ici peu de temps.Celui qui a remporté 16 titres WWE durant sa carrière sera donc disponible en skin que les joueurs pourront acheter via la boutique, dès ce 29 juillet. La tenue est accompagnée des styles entrée en scène et tenue de ring. Concernant les objets, il sera possible d'obtenir la pioche Topeuse à cinq doigts et l'emote Tu me vois pas, alors que l'accessoire de dos Titre du WWE Championship est intégré avec la tenue de John Cena.Malheureusement,. Il faut obligatoirement dépenser vos V-bucks pour pouvoir partir au combat en tant que John Cena. Rendez-vous dès ce 29 juillet, et dans les jours qui suivent, pour acheter la tenue du catcheur.