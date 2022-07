Fall Guys : Épreuve du Clan Yeetus, tous les défis et récompenses

La liste des défis de l'Épreuve du Clan Yeetus sur Fall Guys

Donne tout dans Clan Yeetus (1 fois).

Fais-toi toucher par des Marteaux Yeetus dans Clan Yeetus (15 fois).

Reste dans les airs pendant 20 secondes dans Clan Yeetus (20 secondes).

Vole à toute vitesse dans Clan Yeetus (3 fois).

Atteins la mache finale dans Clan Yeetus (3 fois).

Atteins la manche 2 dans Clan Yeetus (4 fois).

Fais-toi toucher par des Marteaux Yeetus dans Clan Yeetus (30 fois).

Reste dans les airs pendant 50 secondes dans Clan Yeetus (50 secondes).

Vole à toute vitesse dans Clan Yeetus (5 fois).

Remporte l'émission Clan Yeetus (1 fois).

Toutes les récompenses de l'Épreuve du Clan Yeetus sur Fall Guys

Pseudo : Clan Yeetus. Coût : 100 points.

Monnaie : 200 Kudos. Coût : 200 points.

Plaque nominale : Pass Yetis. Coût :500 points.

Motif : Yeetus en devenir. Coût : 700 points.

Costume : Marteau à emporter. Coût : 1 000 points.



