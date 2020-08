Instant Gaming vous propose l'édition Collector pour la somme de 25,99 euros, soit une réduction de 13 %

Véritable succès de ce mois d'août, avec plus d'un million de joueurs durant les 24 premières heures,n'est cependant disponible que sur PS4 et PC. De nombreux joueurs se demandent si le party game déjanté arrivera sur d'autres plateformes, et, afin qu'ils puissent, eux aussi, participer à la fête.La réponse de Mediatonic est plutôt positive, puisque sur le site officiel , nous apprenons que. En effet, nous pouvons lire que, même si à son lancement le jeu n'est disponible que sur PS4 et PC, les développeurs seraient « ravis d'apporter Fall Guys sur d'autres plateformes dans le futur ». Toutefois, aucune annonce n'est à attendre pour le moment, et si nous nous référons à d'autres jeux étant sortis sur PC et directement pour les abonnés du PS Plus, à l'instar de Rocket League (juillet 2015), il va falloir patienter.. Il est tout de même possible que l'attente soit moins longue pourQui plus est, les développeurs ont également indiqué lors d'un question-réponse sur Reddit qu'il n', même si rien n'est encore officiel. Le studio précise tout de même que toutes les annonces officielles se feront sur leurs réseaux sociaux.est, pour rappel, disponible sur PC et PS4 depuis ce 4 août.