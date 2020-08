Fall Guys arrive sur mobile en Chine

Chinese games and entertainment company Bilibili has secured the rights to publish a mobile version of Fall Guys: Ultimate Knockout in China.



The game released for PC and PS4 on August 4, 2020 and has become a viral hit.#FallGuys https://t.co/BjElzemUGr pic.twitter.com/EBgYq3pck5 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 22, 2020

En dépit du succès de Fall Guys sur PC et PlayStation 4 depuis le début du mois d'août, les développeurs ne souhaitent pas rester sur leurs acquis et comptent bien, en plus d'améliorer l'expérience du jeu,. Cela passe donc par un ajout de contenu, mais aussi une accessibilité plus grande,. Malheureusement, seule la Chine est pour le moment concernée.En effet, Daniel Ahmad, analyste et spécialiste du marché asiatique, nous rapporte queIl s'agit ici de la première confirmation du. Une version occidentale devrait normalement voir le jour, mais il se pourrait que l'attente soit un peu plus longue. Le choix de Mediatonic de porter Fall Guys sur cette plateforme semble assez logique, étant donné que son gameplay est plutôt simple et intuitif, et donc parfaitement jouable sur mobile.En attendant de plus amples informations, et notamment une fenêtre de sortie de «», nous rappelons que le titre développé par Mediatonic et édité par Devolver Digital est disponible sur PC et PlayStation 4 (gratuit pour les membres du PS Plus).