Fall Guys : Des fuites laissent supposer l'arrivée de skins Halo

Halo will be coming to Fall Guys!



costume_event_falcon_01: Master Chief

costume_event_falcon_02: Chieftain

costume_event_falcon_03: Grunt



This will probably be with the Xbox release. — Pancake - Fall Guys Leaks (@FgPancake) October 9, 2021

Fall Guys ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Fall Guys France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après DOOM , le Livre de la Jungle , ou encore plus récemment Kena et Rot et Super Monkey Ball , de nouvelles fuites attestent en effet de l'arrivée de l'une des licences les plus emblématiques du géant Microsoft avec nulle autre queCette information nous provient directement du dataminer connu sous le nom de, ce dernier ayant trouvé des indices très intéressants dans les données du jeu. Sur les réseaux sociaux, il a ainsi déclaré que « Halo va arriver sur Fall Guys ! [...] Ce sera probablement avec la version Xbox ».Cette précision n'est pas anodine puisqu'à l'heure actuelle,n'est disponible que sur les consoles PlayStation et sur PC. La sortie du battle royale sur Xbox et Nintendo Switch a malheureusement été reportée par Mediatonic , sans laisser d'indice sur une probable fenêtre de parution., et donc la sortie du titre sur celles-ci. Par ailleurs, rien n'indique non plus si le ou les costumes d'Halo seront exclusifs aux Xbox ou si les joueurs PlayStation pourront également en profiter.Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pour le moment que de rumeurs, et aucun visuel n'est disponible à l'heure actuelle. Toutefois, si cela s'avère,ne devrait pas tarder à teaserdans les jours à venir.