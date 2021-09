Fall guys annonce l'arrivée de Kena et Rot

Very excited to announce that Kena and Rot will be spiriting their way into Fall Guys!



Rot - Tuesday 21st September

5 x Upper

5 x Lower



Kena - Friday 24th September

5 x Upper

5 x Lower pic.twitter.com/Y32wb2HbKz — Fall Guys - Are ye having 5.FUN? (@FallGuysGame) September 16, 2021

Après l'apparition des personnages du Livre de la Jungle ou encore de Ratchet et Clank , c'est au tour d'une nouvelle licence de faire son entrée dans, ces derniers venant tout droit dedans la boutique du jeu, et si vous désirez vous l'offrir, vous allez devoir économiser et jouer un peu puisque son costume sera affiché au prix de(5 couronnes pour le haut et 5 couronnes pour le bas).dans le battle royale, et sera également affichée au prix de(5 couronnes pour le haut et 5 couronnes pour le bas).Toutefois, rien n'indique s'ils ne seront disponibles qu'à ces dates précises ou s'ils seront disponibles à l'achat après celles-ci. L'arrivée de ces deux protagonistes n'est pas vraiment étonnante puisque, date à laquelle Rot sera disponible.Nous pouvons facilement imaginer que d'autres personnages rejoindront bientôt Fall Guys puisque lors du PlayStation Showcase du 9 septembre dernier, la publicité du constructeur laissait entrevoir l'un des personnages du battle royale avec un costume d'Aloy , l'héroïne de la saga d'Horizon.