Fall Guys propose un skin Super Monkey Ball

À l'instar de Fortnite,. Plus d'un an après son lancement sur PC et PlayStation 4, nombreuses sont les licences à s'être invitées dans le battle royale, pour avoir le droit à un skin. Le prochain crossover en date verra l'arrivée de l'un des singes les plus connus de l'industrie vidéoludique :, venant tout droit deCette collaboration spéciale a lieu à l'occasion du vingtième anniversaire de la franchise, qui verra pour l'occasion débarquer un nouveau jeu :. Pour ce qui est dedonc,. La tenue est vendue 10 couronnes et n'est disponible que pour un temps limité. Si vous êtes intéressé, vous n'avez que jusqu'à ce jeudi 30 septembre pour l'acheter, après quoi il risque de ne plus revenir... Malheureusement, ce partenariat ne va pas plus loin, et aucun niveau spécial n'est lancé.Concernant le reste de l'actualité de, sachez qu'il vient tout juste d'entrer dans le Guinness des records en devenant le jeu PS Plus le plus téléchargé de tous les temps . Sinon, l'arrivée du battle royale sur Xbox et Nintendo Switch est toujours au programme , mais nous n'avons pas de fenêtre de sortie si ce n'est un vague « 2021 ».