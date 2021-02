Fall Guys : Cuphead et Mugman vont rejoindre le battle royale

Après l'apparition de plusieurs têtes connues dans le battle royale de Mediatonic comme Sonic ou encore plus récemment DOOM, c'est désormais au tour des tasses les plus célèbres du monde de rejoindre Fall Guys. Cuphead et Mugman vont en effet rejoindre le titre de Mediatonic, et c'est sur les réseaux sociaux que le studio a annoncé cette bonne nouvelle.



Ainsi, les mascottes de MDHR Studio seront disponibles durant ce mois de février 2021, avec l'apparition de Cuphead ce 24 février, et l'arrivée de Mugman le 27 du même mois.

Si leur parution est probablement une bonne nouvelle pour celles et ceux qui aiment personnaliser leur personnage, il faut tout de même préciser que chaque costume et emote coûtera 5 couronnes, autant dire que les joueurs devront remporter plusieurs parties pour collectionner ces fameuses récompenses.

