Fall Guys annoncé sur Switch

Fall Guys ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Fall Guys France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Le Nintendo Direct de ce mois de février 2021 a commencé sur les chapeaux de roues, puisque après avoir présenté les nouveaux personnages de Super Smash Bros, nous avons appris que, pour le plus grand plaisir de la communauté, qui ne cessaient de demander le portage depuis sa sortie, en août 2020.L'annonce n'était plus attendue et celles et ceux possédant la console commençaient à désespérer quant à l'idée de voir. Les développeurs ont cependant écouté la communauté et vont porter le titre sur une troisième plateforme en 2021, après le PC et les PlayStation. Vous pouvez visionner la courte bande-annonce ci-dessous.Ce portage sera, peut-être, l'occasion pour de nombreux joueurs de relancer le jeu, qui a vu ses utilisateurs être de moins en moins nombreux au cours de ces derniers mois, malgré l'ajout de nouveautés de la part de Mediatonic, en charge de son développement, à un rythme régulier.Pour le moment,. De plus amples informations et du gameplay seront partagés dans les semaines à venir.