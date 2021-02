Fall Guys arrivera sur Xbox One et Series X/S

You dropped this



Fall Guys is landing on Xbox Series XIS and Xbox One this summer. pic.twitter.com/HURkTEhhcU — Xbox (@Xbox) February 18, 2021

Alors que nous venons d'apprendre que Fall Guys arrivera sur Switch durant l'été 2021 . Un portage logique pour se rendre disponible sur toutes les plateformes majeures et tenter de séduire un maximum de joueurs.Bien évidemment, même si cela « aura certes pris du temps » Mediatonic se dit « plus qu’heureux » de pouvoir partager cette nouvelle. Bonheur qui devrait également être présent du côté de la communauté, qui attendaitet son lancement en grande pompe. Ce portage sera, peut-être, l'occasion pour de nombreux joueurs de relancer le jeu, qui a vu ses utilisateurs être de moins en moins nombreux au cours de ces derniers mois, malgré l'ajout de nouveautés de la part de Mediatonic, en charge de son développement, à un rythme régulier.Si vous n'avez jamais entendu parler de, sachez qu'il s'agit d'un party game type battle royale, où 64 joueurs s'affrontent à travers plusieurs niveaux. Le but est de terminer chaque niveau dans les premiers, la limite de joueurs qualifiés étant de plus en plus petite, jusqu'au dernier où il faut être l'unique survivant afin de décrocher la couronne du vainqueur.D'ores et déjà disponible sur PC et PlayStation 4,. De plus amples informations seront partagées dans les semaines à venir.