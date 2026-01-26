Fable : Une sortie envisagée sur Nintendo Switch 2 ?

Fable aurait explosé son budget de développement

Le développement du reboot de Fable par Playground Games aurait largement dépassé son budget initial. Attendu pour février 2027, ce jeu de rôle ambitieux cristallise les espoirs des joueurs, mais suscite de vives inquiétudes en interne chez XBOX face à des coûts devenus incontrôlables.