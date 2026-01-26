Fable : Une sortie envisagée sur Nintendo Switch 2 ?

Pour la première fois de son histoire, Fable va sortir sur une autre console que celles de Microsoft. Mais le jeu pourrait aussi faire ses débuts sur un deuxième support encore inédit pour la franchise.
Le 22 janvier 2026, les équipes de Playground Games révélaient que Fable
serait officiellement lancé dans le courant de l'automne 2026, sans date plus précise à l'heure actuelle.
Longtemps licence exclusive des consoles Microsoft, ce reboot du premier opus de la franchise
sera proposé pour la première fois sur une console PlayStation. Mais une autre console concurrente pourrait aussi avoir droit à son portage de Fable. Cependant, si le projet se concrétise, il pourrait souffrir d'un petit défaut qui ne concernerait pas les autres versions.
Fable sur Nintendo Switch 2 ? Peut-être, mais pas en 2026
Plusieurs rumeurs circulent en ligne, évoquant la possible arrivée de Fable dans le catalogue de la Nintendo Switch 2. D'ailleurs, Jez Corden a fait une déclaration à ce sujet, précisant que « la sortie de Fable sur Nintendo Switch 2 n'est pas encore confirmée à 100 %, mais est à l'étude pour l'avenir
».
Bien entendu, aucune annonce de Microsoft, de Xbox Game Studios ou de Playground Games n'a été faite. L'information est donc à prendre avec des pincettes, d'autant que si elle venait à se confirmer, les joueurs concernés pourraient être déçus. Jez Corden suggère que si le portage de Fable sur Nintendo Switch 2 voit le jour, il ne sera pas disponible en même temps que les autres versions du jeu.
Une idée encore en considération pour le moment
Une autre précision importante suggérée par Jez Corden est que le développement de ce possible portable de Fable n'aurait pas encore commencé. Mais d'après les informations qu'il a recueillies, si cette décision n'est pas encore actée, elle devrait se concrétiser. Cependant, il y a de fortes chances que Fable sur Switch 2 ne soit pas lancé avant 2027 si sa prédiction est bonne
.
En attendant, rappelons que de nouvelles images du reboot de Fable ont été dévoilées
et que le titre sera disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series à son lancement cet automne.
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