Des jeux comme The Witcher 3 ou Assassin's Creed Origins ont poussé Playground Games a regardé par-delà la trilogie Fable de Lionhead pour le reboot.

Très attendu par la communauté, Fable est régulièrement au cœur de l'actualité vidéoludique. Cette fois-ci, Playground Games s'est exprimé à propos de l'approche pour développer le reboot. Ainsi, le studio explique avoir dû regarder par-delà la trilogie originale pour façonner Fable, et ce, notamment à cause de jeux comme The Witcher 3.

La trilogie originale ne fut pas la seule inspiration pour le reboot Fable

C'est durant une interview avec les journalistes de GamesIndustry.biz que le directeur créatif de Fable, Ralph Fulton, a parlé de l'approche de Playground Games pour le développement du titre. Ainsi, Ralph Fulton a expliqué que le studio devait regarder par-delà la trilogie originale de Lionhead, car cela ne leur aurait pas permis de « répondre aux attentes du public » autrement, et ce, notamment à cause de jeux comme The Witcher 3 :

Avant tout, la technologie a progressé. En 2015, The Witcher 3 a redéfini ce à quoi doit ressembler un jeu de rôle et d'action en monde ouvert, s'imposant comme la référence absolue. Une fois cette barre placée plus haut, la franchise Assassin's Creed a évolué vers une forme plus moderne avec Origins, Odyssey et Valhalla pour devenir, en quelque sorte, un jeu de rôle. Tous ces jeux ne cessent de redéfinir les attentes des joueurs, par conséquent, je pense que se limiter à la trilogie Fable originale comme source d'inspiration ne suffirait pas à répondre aux attentes du public et du marché actuels.

Même si Playground Games s'est inspiré d'autres titres pour le reboot, des éléments de la trilogie originale sont bien présents.

La trilogie originale de Fable et son héritable pour le reboot

Dans ce même échange, Ralph Fulton précise que le reboot Fable reprend, bien évidemment, différents éléments de la trilogie originale de Lionhead, notamment l'humour, le système de moralité ou encore des aspects de simulation de vie :

La simulation sociale et la simulation économique, c'est vraiment très typique de Fable. Certes, il existe d'autres jeux qui intègrent des simulations économiques, mais ils ne relèvent pas de notre catégorie, celle des RPG. Fable est unique en son genre, s'apparentant presque à une simulation de vie.

Dès lors, divers jeux de renom ont eu une certaine influence sur le développement de Fable, mais l'essence de la trilogie originale devrait être bien présente, bien que certains de ces éléments seront plus poussés et améliorés.

"You'd be nuts to take on all of that in the first project, and yet here we are." Fable's general manager Ralph Fulton on how a new team, a new vision, and an all-star cast came together to resurrect a British classic – and why it made sense to do it in a racing game engine. https://t.co/2m3EYJXhF4 — GamesIndustry (@GIBiz) November 25, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Fable doit débarquer le 23 février 2027 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.