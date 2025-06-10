Fable, grand absent du Xbox Games Showcase, interroge : un énième report à prévoir ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 juin 2025 à 18h05
Le très attendu nouveau volet de la série culte Fable s'est fait remarquer par son absence lors du Xbox Games Showcase du 8 juin dernier. Si Phil Spencer, le patron de Xbox, a réaffirmé une sortie toujours prévue pour 2026, l'absence totale d'informations pendant l'événement majeur soulève néanmoins de nombreuses interrogations auprès des fans.
Fable, grand absent du Xbox Games Showcase, interroge : un énième report à prévoir ?
Annoncé en 2020, le reboot de la saga Fable a mis du temps avant de refaire parler de lui. Il aura fallu attendre 2023 pour une nouvelle bande-annonce, et 2024 pour une fenêtre de sortie, 2025, avant que celle-ci ne soit discrètement repoussée à 2026 par Microsoft. Mais en l'absence de nouvelles informations à l'occasion de la conférence majeure de Xbox, un report est craint par une partie des joueurs.

Une sortie plus tardive qu'espérée ?

Prévu pour sortir sur PC et Xbox Series X en 2026, le prochain épisode de Fable semble prendre plus de temps que prévu. L'absence du jeu lors du récent Xbox Games Showcase laisse en effet présager une sortie plutôt dans la seconde moitié de l'année, voire en toute fin d'année, plutôt que dans les premiers mois de 2026 comme certains l'espéraient.

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Cette déduction est simple : si Microsoft avait prévu de lancer Fable au premier semestre, l'événement aurait constitué l'occasion parfaite pour en dévoiler davantage. Sans forcément avec une date de sortie, mais une nouvelle bande-annonce, pour rappel que le titre arrive.

Une présentation prévue pour 2026 ?

Compte tenu de l'importance stratégique que représente Fable, Microsoft réservera certainement une présentation spectaculaire lors du prochain Xbox Games Showcase, qui aura lieu en juin 2026. Il est peu probable que la firme américaine choisisse un autre moment que cet événement annuel majeur pour lancer sa campagne marketing, à moins qu'une conférence dédiée soit programmée.

Dès lors, la fenêtre réaliste la plus probable pour la sortie du jeu se situe entre fin du troisième trimestre et, plus vraisemblablement, au cours du quatrième trimestre. Le fait que GTA 6 sorte en mai 2026 pourrait aussi faire réfléchir les équipes, pour mettre toutes les chances de son côté.

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Des inquiétudes sur un potentiel retard

Cette absence suscite également des spéculations quant à un éventuel report jusqu'en 2027, une crainte renforcée par le passé mouvementé du développement du jeu. Initialement prévu pour 2025 et en développement depuis au moins 2018, Fable a déjà subi un report significatif.

Toutefois, repousser le jeu jusqu'à 2027 semble peu probable à ce stade, même si cette éventualité ne peut être totalement exclue. Le jeu bénéficie donc toujours d'une marge confortable pour sortir à temps, malgré les inquiétudes grandissantes des joueurs.

Miniature vidéo

Les fans de Fable devront donc s'armer de patience avant d'obtenir de nouvelles informations officielles. L'absence remarquée lors du dernier événement majeur de Xbox constitue une déception pour beaucoup. Reste désormais à surveiller de près les prochaines annonces de Microsoft, qui devrait lever le voile sur le destin précis de cette aventure emblématique.
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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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