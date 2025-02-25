Fable est encore reporté

Annoncée comme l'un des moments forts de l'année, la sortie de Fable est officiellement repoussée « pour le bien des jeux et des équipes ».
En juin 2024, Playground Games avait affirmé que Fable
sortirait en 2025, sans donner de fenêtre de sortie plus précise. Tout comme ses prédécesseurs, ce nouveau titre est une licence majeure de Microsoft et sera disponible à son lancement exclusivement sur Xbox Series et sur PC
. Mais si les joueurs guettaient avec impatience la date de son lancement, ils font désormais face à une mauvaise surprise.
La mauvaise nouvelle a été partagée par Craig Duncan, ancien directeur du studio Rare qui a pris la tête de Xbox Game Studios. Invité du Xbox Podcast, il a confirmé que Fable ne sortirait pas cette année et ce pour donner plus de temps aux équipes de développement pour le peaufiner.
Une nouvelle fenêtre de sortie fixée à 2026 pour Fable
Craig Duncan a bien conscience que « ce n'est pas la nouvelle que les gens veulent entendre, mais ce que je veux leur assurer, c'est que l'attente en vaut vraiment la peine
. » Il a ensuite insisté sur le fait que les équipes de Playground Games étaient reconnues dans le monde du jeu vidéo
et qu'il était très excité à l'idée de découvrir leur vision de Fable.
Si vous pensez à leur histoire et à leur contribution sur Forza Horizon, les derniers jeux, acclamés par la critique avec une note de 92 sur Metacritic, ont été primés, sont magnifiques et se jouent très bien. Et pour ce qu'ils apportent à Fable en tant que franchise, pensez simplement aux visuels que vous attendez des jeux Playground, plus un gameplay incroyable, un humour britannique, voici leur version d'Albion. Ils s'inspirent de ce qui s'est fait auparavant dans la franchise, mais leur Albion est franchement la plus belle que vous ayez jamais vue.
Cependant, cette mauvaise nouvelle s'accompagne d'une bonne surprise. En effet, Microsoft a mis en ligne quelques extraits présentant des séances de gameplay enregistrées sur la version pré-alpha du jeu.
Même si le produit final peut être différent, il donne un premier aperçu d'Albion et de ses combats.
Les joueurs doivent encore patienter avant d'en apprendre plus sur Fable et déterminer sa date de sortie définitive, qui ne surviendra pas avant les 12 prochains mois.
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