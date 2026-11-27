Playground Games s'est, récemment, exprimé à propos du nombre de lignes de dialogue de Fable, et le chiffre énoncé est plus que conséquent.

Devant sortir à la fin du mois de février 2027, Fable s'annonce déjà comme un jeu au contenu colossal, d'après les informations partagées. D'ailleurs, Playground Games a, récemment, révélé une statistique concernant le nombre de lignes de dialogue de Fable, qui ne fait que renforcer cette idée.

Fable, c'est plus de 150 000 lignes de dialogue

C'est au micro des journalistes de GamesIndustry.biz que le directeur créatif de Fable, Ralph Fulton, a donné un nouveau chiffre représentant le contenu conséquent de Fable. Ainsi, Ralph Fulton a indiqué que plus de 150 000 lignes de dialogue ont été enregistrées pour Fable, et ce, avec « plus d'une centaine de comédiens voix » :

Plus d'une centaine de comédiens voix, venus de tout le Royaume-Uni, ont contribué au jeu en enregistrant plus de 150 000 lignes de dialogue. C'est une opération colossale.

Cette statistique est donc plus que conséquente, vous en conviendrez certainement. À titre de comparaison, il convient de noter que Skyrim possède 60 000 lignes de dialogue, tandis que Mass Effect en possède 40 000. Par ailleurs, Ralph Fulton a expliqué que nous pouvons nous attendre à différents accents.

Divers accents pour les dialogues sur Fable

Dans ce même échange, Ralph Fulton a également précisé que nous entendrons plusieurs accents sur Fable, étant donné que les comédiens sélectionnés viennent de différents endroits du Royaume-Uni. Cela ajoute « naturellement une certaine dose d'humour », selon le directeur créatif :

Nous tenions absolument à ce que des accents issus de tous les coins du Royaume-Uni soient représentés, pas seulement les accents typiques que l'on retrouve habituellement dans les jeux de rôle fantastiques, mais bien des accents comme ceux de Sheffield, de Belfast ou d'Édimbourg. Cela apporte naturellement une certaine dose d'humour, car les accents régionaux s'accompagnent de manières amusantes d'exprimer les choses, et je pense que cela ne fait que renforcer le caractère britannique du jeu.

Pour autant, avant de pouvoir découvrir les dialogues de Fable, il va falloir encore patienter plusieurs semaines. Fable est, pour rappel, prévu pour le 23 février 2027 et doit sortir sur PS5, Xbox Series ainsi que PC.