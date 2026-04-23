Pour le créateur de Tarkov, ARC Raiders est « un shooter d'extraction pour les joueurs occasionnels »

Nikita Buyanov, le créateur d'Escape from Tarkov, a un avis très tranché sur le succès d'ARC Raiders, qu'il ne considère pas comme une expérience pour les joueurs avides de sensations fortes, mais plutôt pour les joueurs occasionnels.

Le succès d'ARC Raiders a prouvé qu'il existait un public massif pour les jeux de tir d'extraction, à condition d'en adoucir les angles. Une philosophie qui est aux antipodes de celle de Nikita Buyanov, le patron de Battlestate Games et figure tutélaire d'Escape from Tarkov, le premier jeu du genre à avoir connu le succès. Actuellement à la tête du développement du nouveau jeu de tir de science-fiction Fragmentary Order, l'homme n'a aucune intention de suivre la tendance actuelle qui vise à rendre le genre plus accessible.

Une vision intransigeante de la difficulté

Lors d'une récente entrevue accordée à GamesBeat, Nikita Buyanov a été interrogé sur la possibilité de s'inspirer des mécaniques plus permissives d'ARC Raiders. Sa réponse fut sans appel, qualifiant le titre de jeu de tir d'extraction pour un public occasionnel. Une direction que son équipe et lui refusent catégoriquement de prendre.

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Le créateur russe assume pleinement la réputation impitoyable de ses productions. Il explique que proposer une expérience édulcorée n'est tout simplement pas envisageable pour ses équipes.

C'est un jeu de tir d'extraction pour les personnes occasionnelles. Ce n'est pas une option pour nous. Nous voulons offrir l'expérience la plus douloureuse, la plus stimulante et la plus gratifiante possible.

Cette notion de douleur résonnera familièrement auprès des amateurs de Tarkov, habitués aux montées d'adrénaline intenses comme aux pertes d'équipement dévastatrices. Lorsque le journaliste de GamesBeat lui demande s'il ne serait pas tenté de cultiver une communauté plus bienveillante, à l'image de celle d'ARC Raiders, Nikita Buyanov rétorque que chacun est libre d'essayer de promouvoir ce style de jeu, mais que son objectif principal reste la simulation de la réalité.















Un contraste saisissant avec la concurrence

L'industrie observe actuellement des tentatives variées pour démocratiser le jeu de tir d'extraction. Les derniers jeux, à l'image de Marathon ont d'abord opté pour une approche très agressive, incitant fortement au combat entre joueurs via des contrats spécifiques et un système d'apparition punitif. Cependant, face à l'évolution du marché, même ces expériences tentent de s'adoucir.

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Des mises à jour récentes sur d'autres jeux concurrents ont ainsi introduit des mécaniques de coopération inédites, comme la possibilité de réanimer des ennemis abattus ou d'obtenir des récompenses en s'extrayant avec des inconnus, tandis que Road to Vostok, qui intègre des mécaniques d'extraction, mais réservé à un public solo, connaît un joli succès.

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In fine, avec la diversifications des expériences, même celles étant supposées être plus dures sur le papier, ce sont les joueurs qui en sortiront gagnants, en trouvant celle qui leur sied vraiment. Sans Tarkov, ARC Raiders n'aurait peut-être pas eu cet aspect PvE si important, et celles et ceux qui préfèrent le PvP se réorienteront peut-être vers Tarkov...