La mise à jour 1.0.4.5 d'Escape from Tarkov détruit les statistiques des joueurs

La dernière mise à jour d'Escape from Tarkov a provoqué une onde de choc. En modifiant radicalement le calcul du ratio d'éliminations, Battlestate Games a fait chuter les statistiques de milliers de joueurs, révélant enfin leur véritable niveau en combat singulier face aux autres survivants.

Depuis le déploiement du correctif 1.0.4.5, les amateurs d'Escape from Tarkov ont eu une sacrée surprise en consultant leur profil. Le studio Battlestate Games a pris la décision de modifier en profondeur l'affichage du ratio d'éliminations par mort, communément appelé ratio. Pendant des années, ce chiffre agrégeait sans distinction les victoires contre d'autres joueurs et celles contre les intelligences artificielles du jeu. Désormais, votre compteur ne prendra en compte que les éliminations liées aux autres personnages incarnés par des humains.

La fin des statistiques gonflées artificiellement

Cette modification soudaine a logiquement désorienté une grande partie de la communauté. En se connectant après le déploiement de la mise à jour, de nombreux survivants ont découvert que leur ratio avait littéralement fondu. Le patch notes officiel publié par les développeurs a effectivement confirmé un changement important dans ce calcul.

L'affichage du ratio dans les statistiques du personnage a été mis à jour. Il ne comptabilise désormais que les éliminations de joueurs.

L'objectif de Battlestate Games est clair. Il s'agit de mettre un terme aux pratiques de certains utilisateurs qui n'hésitaient pas à abattre des dizaines de bots lors de leurs raids uniquement pour gonfler artificiellement leur tableau de chasse et flatter leur ego. Ce changement, bien qu'il puisse paraître anecdotique au premier abord, permet enfin de représenter de manière beaucoup plus fidèle et authentique les véritables compétences d'un joueur lors des affrontements directs.















Concrètement, cela signifie que la majorité des opposants rencontrés sur les différentes cartes du jeu ne viendront plus enrichir vos statistiques personnelles, étant donné que seuls les autres joueurs comptent désormais. Les boss, aussi difficiles à tuer soient-ils, ne seront donc plus comptabilisés non plus.

En route vers la mise à jour majeure à venir

Il faut voir ce correctif comme une étape purement préparatoire. Les équipes de développement préparent activement le terrain pour le déploiement de la prochaine version majeure, prévue d'ici quelques semaines. Cette future mise à jour s'annonce massive avec l'introduction très attendue de la nouvelle carte baptisée « Icebreaker ». Les survivants pourront également se frotter à un boss inédit, se lancer dans une toute nouvelle série de quêtes complexes et participer à un événement mondial à grande échelle qui promet de redéfinir une fois de plus l'expérience de survie impitoyable qui fait le succès du titre.

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Escape from Tarkov, qui pourrait accueillir une nouvelle arme prochainement, est toujours disponible sur PC, tandis que sa version console devrait bien voir le jour. Vous pouvez retrouver des codes pour obtenir facilement quelques récompenses.