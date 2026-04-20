ARC Raiders change les règles de sa troisième Expédition, et ça ne plaît pas à tous

La troisième Expédition d'ARC Raiders approche à grands pas et apporte des changements majeurs. Fini l'accumulation de richesses, Embark Studios revoit son système de progression. Une décision qui bouleverse les habitudes des joueurs et suscite de vifs débats au sein de la communauté.
La troisième Expédition d'ARC Raiders
approche à grands pas et Embark Studios a décidé de bousculer les habitudes des joueurs. Prévue pour le 28 avril, cette nouvelle phase marque un tournant décisif dans la manière d'aborder le jeu. Si les précédentes Expéditions reposaient sur l'accumulation de richesses sur une longue période, le studio suédois opte désormais pour une approche radicalement différente, axée sur l'action immédiate et l'utilisation de l'équipement
. Un choix fort qui ne fait pas l'unanimité auprès des fans de la première heure.
Un nouveau système de progression
Jusqu'à présent, les joueurs disposaient d'environ huit semaines pour amasser un maximum de valeur de réserve afin de valider leur projet d'Expédition et débloquer des points de compétence supplémentaires. Ce système, bien que chronophage, permettait à chacun d'avancer à son rythme. Pour cette troisième itération, les règles changent drastiquement
.
Désormais, les joueurs devront valider un défi basé sur les dégâts infligés pour obtenir jusqu'à cinq points de compétence
. Ce défi sera disponible uniquement sur une courte fenêtre de cinq jours, du mardi au dimanche de la semaine d'Expédition. Embark Studios justifie ce choix par une volonté de dynamiser l'expérience de jeu
.
Notre objectif est d'offrir plus de liberté et de variété dans l'approche du projet d'Expédition, afin d'éviter que les joueurs ne stockent leur meilleur équipement toute la saison.
Le système de rattrapage reste toutefois présent, mais il est conditionné à la réussite de ce fameux défi. Les retardataires pourront dépenser 300 000 pièces par point manqué lors des cycles précédents. De plus, un système de dernière chance fait son apparition, permettant de rejoindre l'Expédition tardivement, mais sans la possibilité de glaner de nouveaux points de compétence
.
Une communauté divisée face aux changements
Si l'intention des développeurs est de pousser les joueurs à utiliser leur arsenal plutôt que de le conserver précieusement, la réduction drastique de la fenêtre de validation pose problème
. Passer de deux mois de préparation à seulement cinq jours de validation exclut de fait une partie des joueurs occasionnels, qui ne peuvent se connecter que le week-end.
L'autre point de friction majeur concerne l'impact direct sur le comportement en jeu. En demandant d'infliger un maximum de dégâts en un temps record, le jeu risque de se transformer en un vaste champ de bataille
. Les affrontements entre joueurs vont inévitablement se multiplier, ravivant les tensions entre les amateurs de coopération et les adeptes des combats entre joueurs.
Ce que l'on garde et ce que l'on perd
Malgré ces bouleversements, le principe fondamental de l'Expédition reste le même avec une remise à zéro partielle de la progression. Les joueurs perdront leur inventaire, leurs schémas, leurs pièces et leur niveau actuel. Le repaire et l'atelier seront également réinitialisés.
En revanche, de nombreux éléments sont conservés de manière permanente, comme toujours. Les cartes débloquées, les entrées du codex, les objets cosmétiques et surtout les points de compétence bonus durement acquis lors des deux premières Expéditions resteront liés au compte.ARC Raiders
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