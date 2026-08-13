Escape from Tarkov reporte (déjà) son premier DLC

Sorti d'accès anticipé en novembre 2025, Escape from Tarkov peine à tenir son ambitieuse feuille de route. Nikita Buyanov vient d'annoncer le report de l'extension Scav Life et du système de clan. Les joueurs devront prendre leur mal en patience jusqu'à l'année prochaine.

Sorti de son interminable accès anticipé en novembre 2025 pour passer en version finale, Escape from Tarkov a franchi une étape historique. Après près d'une décennie de développement acharné, le titre emblématique a ouvert un nouveau chapitre de son existence. Malgré ce cap majeur, le jeu de tir tactique fait toujours face à une feuille de route colossale. Ce programme ambitieux comprend notamment les toutes premières extensions du jeu, qui prendront la forme de contenus additionnels. La première de ces extensions a été baptisée Scav Life, tandis que la seconde se concentre sur l'intégration d'un système de clan inédit. Bien qu'aucune de ces deux extensions n'ait été détaillée en profondeur, la communauté avait pu grappiller quelques bribes d'informations. Cependant, lors d'un récent épisode de l'émission Tarkov TV, Nikita Buyanov, le directeur du studio, a révélé une nouvelle décevante. La date de sortie de ces deux ajouts majeurs a été repoussée.

Un report sans date précise pour les extensions

Le report de contenus qui n'avaient pas encore de date fixe peut surprendre, mais il témoigne des défis techniques rencontrés par l'équipe. Nikita Buyanov a confirmé que l'extension Scav Life ainsi que le système de clan sont officiellement repoussés à l'année prochaine. Il reste difficile de savoir à quel moment exact ces nouveautés feront leur apparition, obligeant les passionnés à surveiller de près les futures annonces du studio.

Pour rappel, l'extension Scav Life de Escape from Tarkov sera entièrement centrée sur la faction éponyme du jeu. Pour rappel, les scavs errent sur les nombreuses cartes du titre, tentant d'éliminer les joueurs avec des armes rouillées et un équipement souvent dérisoire.















La première extension majeure promet de changer la donne. Scav Life est présentée comme une refonte totale des personnages contrôlés par l'intelligence artificielle, les rendant beaucoup plus réalistes et imprévisibles pour les joueurs. Cela signifie que ces adversaires participeront à des activités passives lorsqu'ils ne seront pas plongés jusqu'au cou dans des affrontements armés.

Nikita Buyanov a également révélé que de nombreuses nouvelles quêtes feront leur apparition pour préparer le terrain. Ces missions inédites guideront les joueurs vers les mécaniques de Scav Life, bien que la forme exacte de cette transition reste encore nimbée de mystère.

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La carte Lighthouse au centre de toutes les attentions

En attendant l'arrivée de ces extensions repoussées, la prochaine grande nouveauté sur le radar des joueurs est la refonte de la carte Lighthouse. L'équipe de développement multiplie actuellement les indices à ce sujet, suscitant une forte attente. Cette mise à jour devrait apporter des modifications significatives à l'environnement, offrant ainsi de nouveaux défis tactiques à une communauté toujours avide de contenu. Le studio semble vouloir peaufiner l'existant avant de lancer ses grandes révolutions.

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