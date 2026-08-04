Single Player Tarkov, le solo hors-ligne non officiel d'EFT, est abandonné

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 août 2026 à 10h45
Le projet non officiel Single Player Tarkov ferme ses portes. Après des années à offrir une expérience hors ligne appréciée, l'équipe jette l'éponge suite à un avertissement légal de Battlestate Games et des fuites internes. Le code source reste toutefois accessible pour d'éventuels repreneurs.
Single Player Tarkov, le solo hors-ligne non officiel d'EFT, est abandonné

Le mod non officiel Single Player Tarkov, véritable pilier pour les joueurs cherchant à fuir la pression des serveurs officiels, tire sa révérence. L'équipe de développement a annoncé la fin de ses activités après avoir reçu une mise en demeure pour violation de marque de la part de Battlestate Games, le créateur d'Escape from Tarkov. Ce projet permettait depuis des années de profiter du jeu de tir exigeant dans un environnement totalement hors ligne, à l'abri des tricheurs et du combat entre joueurs imposé par l'expérience originale.

Une fin précipitée par des tensions internes

Le coup de grâce n'est pourtant pas venu uniquement des avocats de Battlestate Games. Sur le serveur Discord officiel du projet, le modérateur DrakiaXYZ (via Reddit) a expliqué que la situation a dégénéré rapidement. Peu après la réception de l'avis légal, des individus ont divulgué des communications privées de l'équipe.

Certains utilisateurs ont décidé de faire fuiter des échanges internes et d'imposer leur propre version des faits comme s'il s'agissait de la vérité absolue, nous forgeant ainsi à faire une annonce avant d'y être préparés.

Ces fuites ont eu un impact majeur sur la façon dont la fermeture a été gérée. RaiRaiTheRaichu, un autre membre de l'équipe, a tenu à clarifier que ces indiscrétions ne sont pas la cause directe de l'arrêt du développement, mais expliquent pourquoi l'organisation Github ne sera transmise à personne. La sécurité des données des utilisateurs, incluant les mots de passe et les messages privés, justifie ce refus catégorique de simplement céder les clés du site à des inconnus.

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Un abandon planifié de longue date

Face à l'incompréhension de la communauté, qui suggérait de simplement changer le nom du projet pour contourner le problème de marque déposée, les développeurs ont révélé que la fin était de toute façon proche. La mise à jour 4.1, sortie récemment, devait être la dernière version produite par cette équipe spécifique. Refringe, le responsable principal qui a personnellement reçu la notification légale, a confirmé que le plan initial a toujours été de laisser une autre équipe prendre le relais à ce stade du développement.

C'est pourquoi j'ai regroupé tous les dépôts GitHub, incluant leur historique, et je les ai partagés avec l'équipe de développement. Je compte continuer à partager les données que je peux moralement justifier de transmettre à des personnes de confiance.

L'avenir de cette alternative solitaire reste incertain, noyé dans un mélange de querelles juridiques et de drames communautaires. Le mode de jeu ne disparaîtra pas totalement d'internet, de nombreux joueurs ayant déjà installé et sauvegardé les fichiers nécessaires pour jouer hors ligne.

Cependant, il est impossible de prédire si de nouveaux développeurs oseront reprendre le flambeau, d'autant plus qu'un simple changement de direction ne suffira probablement pas à apaiser les revendications de Battlestate Games concernant la propriété intellectuelle. Les amateurs de survie en solitaire devront donc se contenter de la version actuelle, en espérant qu'un successeur spirituel finisse par émerger des cendres de ce projet ambitieux.

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Pour ce qui est d'Escape from Tarkov, le titre vient d'accueillir sa saison 1 et une pléthore de nouveautés et améliorations.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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