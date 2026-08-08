Escape from Tarkov : Battlestate Games rend l'accès à la carte Icebreaker encore plus difficile

La dernière mise à jour majeure d'Escape from Tarkov continue de bouleverser les habitudes des joueurs. Battlestate Games vient d'augmenter drastiquement le coût d'accès à la nouvelle carte Icebreaker. Une décision qui risque de compliquer sérieusement la tâche des mercenaires, en particulier les joueurs occasionnels.

Battlestate Games ne cesse d'ajuster l'expérience de jeu depuis le déploiement de la massive mise à jour 1.1.0.0 d'Escape from Tarkov. Cette version, qui a introduit la toute première saison en ligne du titre, a nécessité une maintenance d'une demi-journée. Les joueurs doivent faire face à des changements majeurs, dont une inflation spectaculaire pour accéder au contenu le plus récent et le plus exigeant du moment.

Une carte déjà redoutée par la communauté

Depuis son lancement, la carte Icebreaker s'est imposée comme un véritable défi, devenant rapidement une épine dans le pied des joueurs, particulièrement pour les moins assidus. Cette zone inédite, qui a marqué l'arrivée remarquée de la faction secrète Black Division et du redoutable nouveau boss nommé Wedge, n'a jamais été simple d'accès. Les combats y sont intenses et la survie ne tient souvent qu'à un fil face à des adversaires redoutables et lourdement armés.















Pour espérer poser le pied sur ce navire pris dans les glaces, situé dans un champ de glace loin de la ville de Tarkov, les joueurs devaient au préalable accomplir une série de quêtes complexes. Cette progression narrative permettait de débloquer un aéroglisseur au départ de la jetée de la carte Shoreline. Mais l'effort ne s'arrêtait pas là, car le voyage demandait un investissement financier conséquent à chaque tentative.

Une inflation brutale et inexpliquée

Jusqu'à présent, le trajet aller coûtait la coquette somme de 400 000 roubles. Une fois sur place, et à l'unique condition de survivre au raid face au boss Wedge et à ses hommes, il fallait débourser 2400 euros pour sécuriser une extraction en hélicoptère. Ces tarifs étaient déjà considérés comme prohibitifs par une grande partie de la communauté. Pourtant, le studio de développement a décidé de durcir encore les règles de son économie interne.

Icebreaker Entery fee now is 700K instead of 400k. Helicopter price went from 2400 to 4000 Euro too apparently pic.twitter.com/CdytrEpXmq — Axel (@axel__tv) August 6, 2026

Désormais, le billet aller pour Icebreaker vous coûtera la somme astronomique de 700 000 roubles. L'extraction n'est pas en reste, puisque le vol retour en hélicoptère exige maintenant 4000 euros, soit presque le double du prix initial de lancement. Au total, une simple expédition sur cette carte nécessite un budget d'environ 1,4 million de roubles à chaque déploiement.

Pour le moment, les développeurs n'ont fourni aucune explication officielle concernant cette hausse soudaine des coûts de transit vers ce navire échoué. Cette modification s'inscrit dans une longue série d'ajustements visant probablement à réguler l'économie du jeu lors de cette première saison en ligne. Reste à savoir si cette décision découragera définitivement les joueurs occasionnels ou si elle renforcera le prestige et la tension liés aux expéditions sur Icebreaker, réservant cette zone à une élite fortunée.