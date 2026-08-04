Escape from Tarkov : Payer pour réinitialiser son perso ? La mise à jour 1.1.0 fait débat

La dernière mise à jour majeure d'Escape from Tarkov modifie en profondeur le fonctionnement des saisons. Désormais, réinitialiser son personnage saisonnier avant la fin du cycle exige de dépenser des Tarcoins, une monnaie virtuelle qui suscite déjà la grogne d'une partie de la communauté.

Si vous souhaitez participer à un wipe sur Escape from Tarkov pour votre nouveau personnage saisonnier, et ainsi le réinitialiser pour choisir de nouveaux modificateurs en pleine saison, vous allez devoir remplir une condition majeure. Comme vous l'avez peut-être déjà compris, les personnages orientés PvP et PvE ne se réinitialisent plus automatiquement. Désormais, tous les quatre à six mois, vous avez la possibilité de vivre une saison inédite avec un avatar totalement vierge.

Les Tarcoins au cœur du nouveau système de wipe

C'est ici que les choses se compliquent. Pour réinitialiser la progression de votre personnage saisonnier avant que la fenêtre ne soit ouverte à tous, vous devrez glisser quelques Tarcoins dans la poche du studio Battlestate Games. Cette mécanique a été récemment découverte par les joueurs qui se sont jetés à corps perdu dans la nouvelle mise à jour 1.1.0. Il s'agit tout simplement de la refonte la plus importante qu'ait connue Escape from Tarkov depuis le lancement du jeu.

Il y a plusieurs semaines, Battlestate Games a introduit le Hub d'Expansion, une toute nouvelle boutique numérique alimentée par ces fameux Tarcoins. C'est un moyen d'acheter des éléments qui coûteraient autrement de l'argent réel, tels que des tenues exclusives, des extensions de cache et l'accès à l'écosystème joueur contre environnement si vous ne le possédez pas déjà.















Les Tarcoins, qui remplacent donc l'argent réel, peuvent être gagnés en progressant dans le nouveau passe de combat introduit avec Kord Breach, la toute première saison officielle du jeu. Vous pouvez également en trouver dans diverses zones très prisées à travers les cartes d'Escape from Tarkov. Cependant, la méthode la plus simple et la plus rapide pour accumuler vos Tarcoins reste de sortir la carte bancaire et de payer avec votre argent durement gagné.

Une communauté divisée face au paywall

C'est précisément cette monétisation qui irrite une partie des joueurs, vexés de constater que la réinitialisation d'un personnage saisonnier coûte des Tarcoins, 100 pour être précis. Prenons un scénario très simple pour illustrer le problème. Vous venez de créer votre personnage saisonnier et de verrouiller vos modificateurs. Malheureusement, ces derniers ne vous plaisent pas, vous regrettez vos choix et vous souhaitez faire un changement immédiat. Étant donné que vous êtes au tout début de votre partie, vous n'avez probablement aucun Tarcoin dans votre réserve et vous n'avez pas suffisamment progressé dans le passe de combat pour en accumuler assez.

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Que pouvez-vous faire dans cette situation précise ? Vous n'avez pas d'autre choix que de vous rendre dans la boutique en ligne et d'acheter pour quelques euros de Tarcoins afin de réinitialiser votre compte et de recommencer avec les bons modificateurs. Certains membres de la communauté résument d'ailleurs la situation ainsi :

La réinitialisation d'un personnage est désormais un luxe que tout le monde ne peut pas s'offrir dès les premières heures de jeu.

Il est vrai qu'il y a quelques semaines, Battlestate Games a proposé un code promotionnel qui a offert à des milliers de joueurs une pile gratuite de 150 Tarcoins. C'est un geste appréciable, mais le fait demeure que les développeurs ont effectivement bloqué un processus de réinitialisation basique derrière un mur payant. Reste à voir si le studio écoutera les retours de sa communauté pour ajuster cette mécanique économique dans les futures mises à jour, ou si les personnages saisonniers seront toujours bloqués par cette fonctionnalité.