Escape from Tarkov : Le réalisateur prévient que tout le monde ne verra pas la meilleure fin

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 octobre 2025 à 17h55
Le directeur de Battlestate Games, Nikita Buyanov, annonce que la version 1.0 d'Escape from Tarkov comportera quatre fins différentes. Mais atteindre la meilleure d'entre elles relèvera, selon lui, d'un véritable exploit.
Escape from Tarkov : Le réalisateur prévient que tout le monde ne verra pas la meilleure fin
Après des années d'attente, la version 1.0 d'Escape from Tarkov sortira officiellement le samedi 15 novembre, marquant une étape historique pour le FPS d'extraction de Battlestate Games. Après des années de bêta, le titre s'apprête enfin à franchir la ligne d'arrivée, mais tout le monde n'y parviendra pas selon son créateur, Nikita Buyanov.

Une fin réservée aux plus persévérants

Dans une récente interview vidéo, le directeur du studio russe a confirmé que quatre fins différentes attendent les joueurs, mais que la meilleure d'entre elles demandera une détermination sans faille.

« Vous devez vous préparer, car tout le monde ne pourra pas s'échapper de Tarkov », déclare Nikita Buyanov, avant d'ajouter avec ironie : « Et ce ne sera pas à cause des performances du jeu. »

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Le créateur explique que pour atteindre la conclusion ultime, il faudra terminer toutes les missions et quêtes les plus exigeantes du jeu. Une entreprise de longue haleine qui, selon lui, devra être vue comme une véritable consécration.
Si vous atteignez la meilleure fin, sachez qu'il y a quatre fins différentes, si vous y parvenez, ce sera un accomplissement à vie. Je peux vous assurer que tout le monde n'y arrivera pas.
La sortie de la version 1.0 sera accompagnée de l'arrivée tant attendue du jeu sur Steam, prévue le même jour. Pour Battlestate Games, cette double sortie marque un tournant. Nikita Buyanov confie ne pas ressentir de pression particulière, convaincu que son équipe saura mener à bien ce cap décisif.
La sortie de Tarkov fait partie d'un plan plus vaste. Je ne me sens ni nerveux ni stressé, car je sais que nous avons une bonne équipe. Je fais confiance à BSG pour faire les choses correctement.

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Des plans ambitieux pour l'avenir de Tarkov

Le studio ne compte pas s'arrêter à cette version finale. Une extension est déjà en préparation, en plus de plusieurs événements majeurs prévus juste après la sortie, ainsi qu'une nouvelle carte. Nikita Buyanov évoque également que Battlestate Games travaille sur d'autres jeux liés à l'univers de Tarkov, déjà en phase de préproduction.

Miniature vidéo

De quoi voir encore plus grand, maintenant que la première étape, la sortie en 1.0, est sur le point d'être concrétisée.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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