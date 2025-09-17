Escape From Tarkov : De mauvaises nouvelles pour la version Steam

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 septembre 2025 à 11h18
Battlestate Games prépare enfin la sortie 1.0 de son célèbre extraction shooter le 15 novembre 2025. Mais une annonce fait grincer des dents puisque les joueurs devront racheter le jeu sur Steam, même s'ils possèdent déjà une copie.
Escape From Tarkov : De mauvaises nouvelles pour la version Steam
Après près d'une décennie en bêta fermée, Escape From Tarkov se prépare à franchir une étape majeure avec son lancement officiel prévu le 15 novembre 2025. Disponible jusqu'ici via le launcher de Battlestate Games, le titre fait désormais son apparition sur Steam, permettant aux joueurs de l'ajouter à leur liste de souhaits. Mais attention, posséder le jeu en dehors de Steam ne donne pas accès à cette version sans repasser à la caisse, ce qui ne plaît évidemment pas aux joueurs.

Un second achat obligatoire sur Steam

La FAQ publiée par Battlestate Games est clair et indique qu'acheter le jeu sur Steam est obligatoire pour y jouer via la plateforme de Valve, même si vous avez déjà acheté une édition antérieure sur le site officiel. Vous devrez en plus lier votre compte BSG à Steam pour profiter de cette version.

Bonne nouvelle toutefois, si vous possédez une édition supérieure (Edge of Darkness, Unheard, etc.), un achat de la simple base edition sur Steam suffira, puisque le jeu utilisera automatiquement la version la plus élevée liée à votre compte. Mais cela demande tout de même de dépenser encore de l'argent.

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Des limitations qui agacent la communauté

Plusieurs restrictions risquent de décevoir comme l'absence de support pour le Steam Deck (ce qui reste logique), mais aussi de la fonctionnalité Steam Family Sharing. Les joueurs craignent déjà un review bombing à la sortie, estimant injuste de devoir racheter un jeu parfois payé depuis 2017.

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Dans tous les cas ce lancement sur Steam permettra de booster la communauté d'Escape from Tarkov, avec une multitude de nouveaux joueurs qui découvriront l'expérience, quand d'autres feront peut-être leur retour sur le shooter d'extraction. Rendez-vous le 15 novembre pour cette nouvelle étape majeure. Notez que vous pouvez déjà ajouter Escape from Tarkov à votre liste de souhaits sur Steam.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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MarTy (invité) Le 17/09/2025 à 22:53

Eh bien, ils vont encore se prendre une nouvelle volée ? La communauté de Tarkov n’aime pas trop être prise pour des débiles, surtout en voyant ce genre de choses. Les versions de Tarkov sont déjà assez chères, on ne va clairement pas repayer juste pour avoir des fonctionnalités Steam.

Pour les nouveaux joueurs, ça pourra être intéressant, mais pour le public déjà présent, la pilule ne passera pas. Qu’ils ne s’attendent pas à avoir une note positive sur Steam : ils vont juste se faire descendre !