Escape from Duckov sortira-t-il sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 ?

Disponible depuis octobre 2025 sur PC, Escape from Duckov, qui a réussi à séduire les joueurs, arrivera-t-il sur d'autres plateformes, comme les consoles PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 ?

Escape from Duckov sortira-t-il sur PS5 et Xbox Series ?

Escape from Duckov prévu sur Nintendo Switch 2 ?











Sorti sans une campagne marketing XXL sur PC le 16 octobre,a réussi son lancement avec 1 million de joueurs en cinq jours, signe que la communauté l'apprécie. Néanmoins, comme toujours dans ces situations où des plateformes sont laissées de côté, une partie se demande si elle aussi pourra découvrir cette aventure originale, qui parodie notamment Escape from Tarkov, tout en étant un très bon jeu. Nous vous disons donc tout surÀ l'heure où ces lignes sont écrites, le développeur, le studio à savoir Team Soda, n'a rien dit.n'est donc prévue à court terme, ce qui est loin d'être une surprise. D'abord,est un jeu indépendant, et n'a donc pas les moyens de sortir sur toutes les plateformes en même temps, puisque cela demande bien plus de temps, et donc d'argent.Toutefois, il n'est pas impossible, si le succès continue, au-delà de quelques jours, de voir les équipes se pencher sur. Cela permettra au jeu de tir exclusivement solo (pour le moment) de voir la communauté s'agrandir, et faire perdurer l'expérience où les canards font la loi. Mais il faudra attendre au moins plusieurs mois.Si la sortie suretest possible en fonction du succès et de l'envie de Team Soda, qu'en est-il de la future? Là aussi, rien n'a été annoncé, et il n'est absolument pas certain qu'un tel portage voit le jour à court terme.Même si lase rapproche de la puissance deil reste plus difficile pour les développeurs de transposer leur jeu sur la dernière console de Nintendo. Cependant, en sachant que, il ne faut jamais dire jamais. Il est tout à fait possible qu'une sortie sur Switch 2 soit annoncée un jour.Mais tout comme pour la PS5 et la Xbox Series, rien n'est programmé à l'heure où ces lignes sont écrites. Mais vous serez les premiers informés le jour où Team Soda fait une annonce à ce sujet.