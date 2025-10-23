Escape from Duckov est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 octobre 2025 à 16h30
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Escape from Duckov est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.
Escape from Duckov est-il multijoueur et/ou coopératif ?
Développé par Team Soda, Escape from Duckov est un jeu de tir qui se voulait parodique au départ, mais a fini par séduire les joueurs notamment grâce à un gameplay sympathique et une approche du genre extraction bien plus accessible, qui permet aux novices de profiter de l'expérience. Comme toujours, plusieurs questions se posent au sein de la communauté, et l'une d'entre elles revient particulièrement souvent, celle qui demande si Escape from Tarkov est multijoueur et/ou coopératif. Nous vous apportons la réponse à cette question, ci-dessous.

Escape from Duckov est-il multijoueur et/ou coopératif ? 

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est négative : Escape from Duckov ne dispose pas de dimension multijoueur et ne propose pas non plus de coopération. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, le nouveau titre du moment qui cartonne est une expérience 100 % solo pour le moment.

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D'ailleurs, cette information est notamment visible sur la page Steam du jeu. Effectivement, dans un encart situé sur la droite, nous pouvons voir la mention « Solo » juste au-dessus de « Succès Steam » et « Partage familial ». Cet élément précis confirme, ainsi, bel et bien qu'Escape from Duckov n'est pas un jeu multijoueur et n'est pas un titre coopératif. Il n'est donc pas possible d'y jouer avec vos amis, ou de rencontrer d'autres joueurs, pour le moment. En effet, rien n'empêche les développeurs d'intégrer une variante multijoueur à l'avenir, d'autant plus que cela pourrait permettre de garder les joueurs actifs plus longtemps.

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En attendant, il faudra compter sur la communauté, qui partagera très probablement un mod sur le workshop Steam permettant de rejoindre ses amis. Rappelons que Escape from Duckov est disponible sur Steam et l'Epic Games Store, pour la somme de 17,99 €. Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer avec une petite réduction, pour l'acheter à moindre prix.

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