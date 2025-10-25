Escape from Duckov : Est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 octobre 2025 à 16h00
Les joueurs et les joueuses se demandent s'il est possible de jouer à la version PC d'Escape from Duckov avec une manette, plutôt qu'avec le clavier et la souris.
Escape from Duckov : Est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?
Disponible depuis le mois d'octobre 2025, Escape from Duckov, qui est développé par Team Soda et édité par bilibili, rencontre un véritable succès depuis son lancement sur PC et ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté, qui comptent y jouer ou y jouent déjà, se demandent si le titre prend en charge les contrôleurs et donc s'il est possible de jouer à Escape from Duckov sur PC avec une manette, plutôt qu'avec le clavier et la souris.

Est-il possible de jouer à Escape from Duckov sur PC avec une manette ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Si vous vous interrogez à ce sujet, sachez que la réponse est négative, au moment où nous écrivons ces lignes : il n'est actuellement pas possible de jouer à Escape from Duckov avec une manette sur PC. Le titre de Team Soda ne prend pas cette fonctionnalité en charge, à l'heure actuelle. Si cela avait été le cas, la page Steam du soft disposerait de l'encart « Prise en charge complète des contrôleurs ».

Toutefois, cette fonctionnalité pourrait se rendre disponible à l'avenir, sur Escape from Duckov. Si la demande est forte, il se pourrait bien que Team Soda se penche sur la question dans un futur plus ou moins proche. Par ailleurs, si des portages PS5, Xbox Series ou Nintendo Switch 2 d'Escape from Duckov voient le jour, les développeurs en profiteront, très probablement, pour ajouter la prise en charge des manettes sur la version PC.

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De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Escape from Duckov est seulement jouable au clavier et à la souris, pour le moment. Nous vous tiendrons, bien évidemment, informés si Team Soda travaille sur la prise en charge des contrôleurs et si cette fonctionnalité débarque sur PC.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Escape from Duckov, qui est sorti le 16 octobre 2025, est à retrouver sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store).
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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