Escape From Duckov continue de cartonner et fait mieux que Battlefield 6

Escape from Duckov est un FPS humoristique développé par Polyslash sorti le 16 octobre 2025 sur PC. Parodie de Escape from Tarkov, il mêle survie, loot et absurdité dans une ville envahie par des canards armés. Entre humour noir, combats tactiques et visuel cartoon, le jeu offre une expérience décalée et rafraîchissante pour les amateurs de shooters moins sérieux.