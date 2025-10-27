Escape From Duckov continue de cartonner et fait mieux que Battlefield 6

Le shooter parodique où les joueurs incarnent des canards cartonne sur Steam. En dix jours, Escape From Duckov dépasse les 300 000 joueurs simultanés et surpasse Battlefield 6.
Et si Escape From Tarkov troquait ses soldats contre des canards ?
C'est le pari fou de Team Soda, à l'origine d'Escape from Duckov
, un jeu qui détourne les codes du shooter d'extraction avec un ton absurde, mais une exécution redoutablement efficace. Sorti le 16 octobre 2025 sans aucune prétention, le titre fait un carton sur Steam depuis, et s'impose comme l'une des plus grosses surprises de l'automne en séduisant les joueurs.
Un démarrage fulgurant sur Steam
En moins d'une semaine, Escape From Duckov a dépassé le million d'exemplaires vendus
et atteint, en une dizaine de jours, un pic de 300 746 joueurs simultanés selon SteamDB
. Ce score impressionnant le place au-dessus de Battlefield 6, Apex Legends et GTA V
, se hissant à la quatrième place du classement mondial
, juste derrière Counter-Strike 2
, Dota 2 et PUBG.
Un succès inattendu pour un jeu qui, à première vue, semblait n'être qu'une simple blague. Pourtant, les joueurs ont rapidement découvert un shooter techniquement solide et riche en contenu
. Depuis le 21 octobre, le titre réunit quotidiennement plus de 200 000 joueurs actifs, un exploit rare pour un jeu indépendant, qui démontre sa qualité.
Une parodie assumée mais un vrai gameplay
Sous ses airs de meme géant, Escape From Duckov cache une expérience soignée
. Le jeu reprend les mécaniques du shooter d'extraction mais les transpose dans un univers peuplé de canards armés jusqu'au bec
. Loin du PvP hardcore d'Escape From Tarkov, le jeu adopte une approche plus PvE et roguelite, mêlant missions, loot, et amélioration de base.
L'aspect solo du jeu permet de profiter de la tension du genre sans subir la pression du multijoueur
. Chaque expédition offre des récompenses pour améliorer sa base, débloquer de nouvelles armes et même pêcher. Un mélange surprenant, mais efficace qui permet aujourd'hui de le propulser parmi les jeux les plus populaires sur Steam, malgré une forte concurrence.
Actuellement uniquement disponible sur PC, Escape From Duckov pourrait par la suite débarquer sur consoles
. Vous pouvez l'obtenir pour la somme de 17,99, hors promotion.
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