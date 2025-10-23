Escape from Duckov : Carte (map) interactive

L'utilisation d'une carte interactive pour Escape from Duckov peut être un gain de temps non négligeable pour valider vos quêtes et récolter des ressources, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.

Carte interactive de Escape from Duckov

Meilleure carte interactive de Escape from Duckov → mapgenie.io

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est un jeu où vous devrez explorer, looter et crafter des objets, tout en évoluant sur des cartes relativement étendues. De fait, il n'est pas forcément facile de savoir, lorsque nous débutons l'expérience, où trouver tel ou tel item puisque le monde est riche en activités. Ainsi, pour gagner de précieuses minutes, il est possible d'utiliserComme nous vous le disions,regorge d'activités et de points d'intérêt en tout genre, que ce soit des emplacements de PNJ, de boss, de ressources ou tout autres activités. Durant les premières heures de jeu, il ne sera pas facile de débusquer les ressources nécessaires à la progression, c'est pourquoi l'aide d'uneest évidemment la bienvenue.Grâce à cette, qui vous propose toutes les régions decomme Ground Zero, Farm Town, The Warehouse, J-LAB et Storm Area, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette, nous pouvons effectivement afficher toutes les ressources du jeu, que ce soit les collectibles, les quêtes, les blueprints, les boss ou encore les notes à récupérer. En d'autres termes, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers cette, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches.Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte.En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez tout simplement oublié où trouver des ressources spécifiques,, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle.Escape from Duckov est disponible sur PC via Steam et l'Epic Games Store.