Escape From Duckov s'offre une mise à jour massive et gratuite pour Noël

Le phénomène indépendant de l'année ne faiblit pas. Team Soda vient de déployer une mise à jour hivernale gratuite pour Escape From Duckov, célébrant au passage des chiffres de ventes impressionnants dépassant les trois millions d'unités.
C'est sans doute l'une des plus belles réussites de la scène indépendante de cette fin d'année 2025. Le studio Team Soda et l'éditeur BILIBILI GAME viennent d'annoncer le déploiement immédiat d'une mise à jour gratuite pour Escape from Duckov
. Disponible sur PC via Steam et l'Epic Games Store, ainsi que sur Mac, ce contenu additionnel baptisé Duck the Halls! arrive à point nommé pour célébrer les fêtes de fin d'année, mais aussi pour marquer un jalon commercial symbolique pour les développeurs
.
Un succès commercial fulgurant
Les chiffres communiqués par l'éditeur donnent le tournis et confirment l'engouement massif des joueurs pour cette parodie aviaire des jeux d'extraction tactiques. Depuis son lancement le 16 octobre dernier, le titre s'est écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires à travers le monde
. La trajectoire du jeu a été exponentielle : 200 000 unités vendues en 24 heures, puis le cap du million franchi en seulement cinq jours. Les trois millions, eux, arrivent après deux mois environ.
L'activité sur les serveurs témoigne de cette viralité, avec un pic de 301 000 joueurs connectés simultanément, propulsant le jeu à la 49e place des records historiques de fréquentation sur Steam selon SteamDB
, juste devant Skyrim
. Il s'agit du 8e plus gros pic de joueurs pour un jeu sorti en 2025. Une performance rare pour une production de cette envergure qui repose sur un concept à la fois accessible et exigeant.
Une mise à jour hivernale chargée
Pour remercier sa communauté, Team Soda ne s'est pas contenté de simples correctifs. La mise à jour gratuite Duck the Halls! introduit une toute nouvelle carte de défi
, accompagnée d'un PNJ inédit aux griffes acérées. Le bestiaire s'étoffe avec de nouveaux ennemis
, forçant les joueurs à revoir leurs stratégies de survie. Côté arsenal, de nouveaux plans de construction et des armes supplémentaires font leur apparition pour diversifier l'équipement de votre canard.L'immersion est renforcée par l'arrivée d'une météo dynamique hivernale
, ajoutant une couche de difficulté supplémentaire à l'exploration. Mais la nouveauté la plus attendue par les vétérans reste sans doute l'ouverture officielle au modding.
Cette fonctionnalité devrait garantir une longévité exceptionnelle au titre, permettant aux créateurs de contenu de façonner leurs propres expériences au sein de cet univers en forme d'œuf.
Une porte d'entrée idéale pour les nouveaux joueurs
Pour ceux qui seraient passés à côté du phénomène, Escape From Duckov se définit comme un RPG de survie PvE en vue de dessus
. Contrairement aux jeux de tir tactiques ultra-réalistes dont il s'inspire, il propose une direction artistique « funky » et adorable. Le joueur incarne un canard personnalisable devant s'échapper d'un monde qui s'effondre en construisant une fusée.
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