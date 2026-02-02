Ce jeu de tir viral sur Steam s'offre une collaboration inattendue avec le géant du genre

Le phénomène indé Escape From Duckov, véritable succès surprise sur Steam, officialise une collaboration historique. Le jeu de tir parodique s'associe enfin avec son modèle, Escape From Tarkov, pour une mise à jour qui promet de faire du bruit dès le 10 février.

Le crossover que tout le monde attendait











Des montures et un succès commercial phénoménal

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C'est une nouvelle qui a de quoi faire sourire les amateurs de jeux de tir tactique et qui prouve que l'industrie réserve encore de belles surprises., le titre qui parodie ouvertement les codes du genre extraction shooter, va officiellement croiser le fer avec sa source d'inspiration principale :. C'est un peu comme si la boucle était enfin bouclée pour ce jeu qui a su séduire les foules par son approche décalée et son univers peuplé de canards.Le développeur Team Soda a confirmé que cette collaboration, la toute première du jeu,. Les joueurs pourront découvrirC'est une forme de consécration pour ce titre qui n'était au départ qu'un clin d'œil appuyé au géant du genre. L'image du célèbre mème Spider-Man se pointant du doigt n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui,Outre cette fusion des univers, la mise à jour apportera une nouveauté de taille avec l'arrivée des montures. Les premières images dévoilées montrent un cheval au regard tombant, ajoutant une touche d'humour supplémentaire à l'ambiance déjà loufoque du titre. Du contenu festif est également prévu pour accompagner ce déploiement, bien que les détails restent encore maigres.Pour rappel,. Le jeu est devenu une sensation immédiate sur Steam, s'écoulant à plus d'un million d'exemplaires en une semaine seulement. À son apogée, il a même rassemblé plus de joueurs simultanés que des mastodontes sur Steam, avec 300 000 utilisateurs simultanés. La différence majeure reste son orientation strictement PvE, permettant de looter et de s'extraire sans la pression constante du PvP, une formule plus détendue qui continue de cartonner auprès du grand public.Le titre est disponible sur PC. Notre partenaire