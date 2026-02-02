Ce jeu de tir viral sur Steam s'offre une collaboration inattendue avec le géant du genre

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 février 2026 à 16h15
Le phénomène indé Escape From Duckov, véritable succès surprise sur Steam, officialise une collaboration historique. Le jeu de tir parodique s'associe enfin avec son modèle, Escape From Tarkov, pour une mise à jour qui promet de faire du bruit dès le 10 février.
Ce jeu de tir viral sur Steam s'offre une collaboration inattendue avec le géant du genre
C'est une nouvelle qui a de quoi faire sourire les amateurs de jeux de tir tactique et qui prouve que l'industrie réserve encore de belles surprises. Escape from Duckov, le titre qui parodie ouvertement les codes du genre extraction shooter, va officiellement croiser le fer avec sa source d'inspiration principale : Escape from Tarkov. C'est un peu comme si la boucle était enfin bouclée pour ce jeu qui a su séduire les foules par son approche décalée et son univers peuplé de canards.

Le crossover que tout le monde attendait

Le développeur Team Soda a confirmé que cette collaboration, la toute première du jeu, sera disponible dès le 10 février prochain. Les joueurs pourront découvrir une nouvelle carte et affronter des personnages emblématiques de l'univers impitoyable de Battlestate Games

C'est une forme de consécration pour ce titre qui n'était au départ qu'un clin d'œil appuyé au géant du genre. L'image du célèbre mème Spider-Man se pointant du doigt n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui, alors que la parodie et l'original décident de marcher main dans la main.

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Des montures et un succès commercial phénoménal

Outre cette fusion des univers, la mise à jour apportera une nouveauté de taille avec l'arrivée des montures. Les premières images dévoilées montrent un cheval au regard tombant, ajoutant une touche d'humour supplémentaire à l'ambiance déjà loufoque du titre. Du contenu festif est également prévu pour accompagner ce déploiement, bien que les détails restent encore maigres.

Miniature vidéo

Pour rappel, Escape From Duckov est loin d'être une simple blague de développeurs. Le jeu est devenu une sensation immédiate sur Steam, s'écoulant à plus d'un million d'exemplaires en une semaine seulement. À son apogée, il a même rassemblé plus de joueurs simultanés que des mastodontes sur Steam, avec 300 000 utilisateurs simultanés. La différence majeure reste son orientation strictement PvE, permettant de looter et de s'extraire sans la pression constante du PvP, une formule plus détendue qui continue de cartonner auprès du grand public.

Le titre est disponible sur PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 14,49 € au lieu de 18 €, soit 19 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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