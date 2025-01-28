Enshrouded lance une nouvelle mise à jour majeure, Pacte de la Flamme

Pour ses un an, Enshrouded publie une nouvelle mise à jour majeure qui revoit notamment le multijoueur. De nombreuses améliorations sont au programme.
Le jeu de survie et construction Enshrouded,
développé par Keen Games, fête sa première année en accès anticipé. Pour marquer cet anniversaire, les développeurs dévoilent la mise à jour Pacte de la Flamme, apportant de nouvelles fonctionnalités sociales et du contenu inédit dans le but de se replonger dans cette pépite indépendante.
Une mise à jour festive et riche en nouveautés
L'équipe de Keen Games célèbre cette étape importante en invitant les joueurs à profiter des nouvelles options de socialisation, de construction et de personnalisation
. Voici les principales fonctionnalités de Pacte de la Flamme :
- Chat textuel et vocal : discutez en multijoueur via un chat vocal global ou de proximité.
- Emotes : une roue dédiée pour interagir de manière expressive avec les autres joueurs.
- Mode caméra à la première personne : une option idéale pour optimiser vos constructions.
- Nouveaux contenus cosmétiques et matériaux : plus de 70 objets, deux matériaux de construction et des quêtes pour obtenir des cosmétiques, dont une armure Guerrier Serpent pour célébrer le nouvel an lunaire.
- Twitch Drops : obtenez des récompenses en suivant vos streamers préférés ou en interagissant avec les Autels de la Flamme.
Ces ajouts renforcent l'expérience multijoueur et offrent plus de moyens de personnaliser votre aventure dans Enshrouded
. Nous aurons aussi quelques améliorations dans le gameplay, comme :
Cette mise à jour est d'ores et déjà disponible au téléchargement sur Steam
- Les compétences peuvent désormais être réinitialisées individuellement dans l'arbre de compétences.
- Des indications visuelles de parade ont été ajoutées aux ennemis qui ne montraient pas l'opportunité de parer auparavant. Mais nous savons tous que certains d'entre eux continueront probablement à ne pas respecter le timing.
- Un indicateur visuel d'opportunité de parade a été ajouté aux projectiles ennemis qui peuvent être parés.
- Un nouvel animal de ferme peut désormais être apprivoisé dans les Kindlewastes. Préparez-vous à ce que le tatou des dunes et sa progéniture deviennent des amis de la ferme !
- Plusieurs bugs et glitchs ont été corrigés en ce qui concerne l'orientation et les problèmes de comportement des villageois et des animaux de la ferme au cours de leur routine quotidienne. Nous continuerons à travailler sur l'amélioration de l'orientation et du comportement dans les prochaines mises à jour, si nécessaire.
. Le patch notes complet peut être consulté sur le site officiel
. Les développeurs se sont également exprimés sur le futur, avec la roadmap 2025 et la fenêtre de sortie de la 1.0 et la version console
.
commentaire (0)