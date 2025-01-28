Enshrouded dévoile sa roadmap 2025 et une fenêtre de sortie pour la 1.0 et les consoles

En parallèle de la nouvelle mise à jour, les développeurs ont aussi dévoilé le futur d'Enshrouded, avec d'excellentes informations pour les joueurs.
Les développeurs de Keen Games célèbrent la deuxième année d'accès anticipé d'Enshrouded
avec une mise à jour axée sur les fonctionnalités sociales et une roadmap détaillée pour 2025. Concernant la mise à jour, vous pouvez retrouver tous les détails de Pacte de la Flamme et son contenu dans cet article
. Pour ce qui est du futur, nous le détaillons ci-dessous.
La roadmap 2025 d'Enshrouded
Avec plus de 3 millions de joueurs à ce jour, Enshrouded bénéficie d'un soutien massif
. Keen Games s'appuie sur les retours de la communauté via la plateforme Feature Upvote, permettant d'intégrer des fonctionnalités réclamées par les fans. Ce feedback a été essentiel pour le développement et continuera de guider l'équipe jusqu'à la sortie de la version complète.La roadmap dévoilée pour 2025 promet des ajouts majeurs
qui enrichiront l'expérience de jeu :
- Système d'événements thématiques avec l'accès à de nouveaux mondes via des portails.
- Raids de bases avec affrontements sur des îles séparées.
- Événements météorologiques pour renforcer le dynamisme dans l'univers d'Embervale.
- Téléportation inter-serveurs pour faciliter les déplacements entre les mondes.
- Nouveau biome
- Nouveaux animaux
Ces ajouts, accompagnés de mises à jour régulières et de surprises, renforceront l'immersion et la rejouabilité du jeu tout au long de l'année.
Horizon 2026 pour la 1.0 et les consoles
Keen Games confirme également que la version 1.0 arrivera au printemps 2026
, dans un peu plus d'un an. C'est également à ce moment que sortira la version console
, très attendue par une partie de la communauté. Les développeurs remercient la communauté pour son soutien continu, qui permet au jeu de continuer à évoluer.
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