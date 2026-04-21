Enshrouded propose une nouvelle mise à jour XXL, avec le refonte du système de combat

Le jeu de survie à succès Enshrouded déploie Forging the Path, son ultime mise à jour majeure avant la version finale prévue pour cet automne. Avec une refonte totale des combats et l'ajout du partage d'aventures, le titre se prépare à franchir un cap historique.

Un peu plus de deux ans après sa sortie en accès anticipé, Enshrouded vient de franchir une étape décisive dans son développement. Le studio Keen Games a officiellement lancé Forging the Path, la huitième et dernière mise à jour de contenu majeure de son accès anticipé. Cette refonte systémique sans précédent touche absolument toutes les composantes de l'expérience, de la progression aux combats, préparant ainsi le terrain pour le lancement de la version finale attendue cet automne sur PC et consoles.

Une refonte en profondeur du système de combat

L'évolution la plus marquante de cette mise à jour concerne sans conteste les affrontements. Le système de combat, la progression des compétences et la gestion de l'équipement ont été intégralement repensés pour offrir des mécaniques bien plus riches. Les développeurs ont notamment introduit une jauge de concentration qui se remplit au fil des attaques classiques. Une fois pleine, elle permet de déclencher une capacité spéciale dévastatrice, propre à chaque arme. Cette mécanique s'applique de manière surprenante à la récolte de bois et au minage.



Les amateurs d'armes lourdes seront ravis d'apprendre que toutes les armes de mêlée bénéficient désormais d'une attaque chargée. Celle-ci inflige le double de dégâts et impacte lourdement la jauge d'étourdissement des adversaires. Les enchaînements à la hache, au marteau et à l'épée à deux mains ont d'ailleurs été revus pour mieux retranscrire la brutalité de ces équipements.



Face à cette montée en puissance des joueurs, l'intelligence artificielle ennemie a été rehaussée. Les créatures réagissent maintenant selon plusieurs phases distinctes, allant de la simple suspicion à la recherche active, avant d'engager le combat. Cela ouvre la voie à des approches tactiques inédites.

L'arrivée très attendue du partage d'aventures

L'aspect social du jeu n'est pas en reste avec l'introduction de la fonctionnalité Adventure Sharing. Très demandée par la communauté, cette option permet aux bâtisseurs de mettre en ligne leur propre version du royaume d'Embervale. Les joueurs peuvent ainsi parcourir les créations des autres utilisateurs et télécharger n'importe quel monde pour l'explorer librement. Un nouvel objet fait également son apparition, un appareil photo constructible, idéal pour immortaliser ses bases directement en jeu.

Forging the Path est la mise à jour dans laquelle nous avons voulu nous concentrer sur l'essentiel : les attentes de notre communauté. Nos joueurs nous ont toujours aidé à tracer la voie, et avec cette mise à jour, nous introduisons une première série d'améliorations importantes.

Antony Christoulakis, directeur créatif chez Keen Games, précise que cette fonctionnalité n'en est qu'à ses balbutiements. Les prochaines mises à jour viendront l'enrichir avec des éléments interactifs, des énigmes ou encore des pièges, transformant ce système de partage en une véritable plateforme de création.

Une progression repensée pour tous les profils

L'expérience globale a été lissée pour accompagner au mieux les nouveaux venus comme les anciens joueurs. L'arbre de compétences présente une nouvelle organisation favorisant les spécialisations hybrides, plaçant notamment le double saut au centre des apprentissages. De plus, les compétences peuvent être améliorées après leur déblocage initial, et les pièces d'équipement peuvent désormais accueillir des runes pour bénéficier de bonus supplémentaires.



L'artisanat gagne lui aussi en confort. Les listes de recettes ont été réorganisées et une station d'empilage rapide fait son apparition chez le menuisier. Cette dernière dépose automatiquement les matériaux dans les coffres magiques environnants, mettant fin aux fastidieuses séances de tri après une expédition.















Avec cette huitième mise à jour majeure, dès maintenant disponible, Enshrouded prouve son ambition et son envie de se placer parmi les jeux du genre les plus complet. Le prochain rendez-vous semble être programmé pour cet automne, avec l'arrivée de la 1.0 et de sa version console, qui lui fera passer un nouveau cap.