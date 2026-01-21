La version finale d'Enshrouded a enfin une fenêtre de sortie officielle

Deux ans après ses débuts, le survival Enshrouded précise enfin son avenir. Keen Games annonce la fenêtre de sortie pour la version 1.0 et dévoile une ultime mise à jour majeure pour l'accès anticipé. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la fin de ce long périple.
Keen Games vient de franchir une étape symbolique pour Enshrouded
. Alors que le jeu de survie fête son deuxième anniversaire en accès anticipé, le studio allemand a enfin levé le voile sur la conclusion de cette phase de développement. Avec plus de cinq millions de joueurs au compteur, l'attente autour de la version finale est immense et les développeurs ont tenu à clarifier leur feuille de route
.
Une sortie définitive calée à l'automne 2026
Le suspense prend fin, la version 1.0 d'Enshrouded sera disponible à l'automne 2026
. Si le succès du lancement initial en janvier 2024 a permis à l'équipe d'étendre sa vision originale, il aura fallu plus de deux ans et demi pour atteindre la ligne d'arrivée, permettant au passage d'améliorant drastiquement l'expérience. Les développeurs ne cachent pas leur émotion face à cette échéance importante.
Keen Games est ravi, et légèrement nerveux, d'annoncer à tous que le lancement complet d'Enshrouded est prévu pour l'automne 2026.
Cette sortie ne marquera pas la fin du support d'Enshrouded, bien au contraire
. Le studio promet déjà de nouveaux chapitres, du contenu additionnel et des améliorations continues après le passage en version 1.0. Mais avant cela, une dernière étape cruciale attend les « Flameborns » pour clôturer l'accès anticipé en beauté.
Une ultime mise à jour majeure avant le grand saut
Avant l'automne, les joueurs auront droit à une huitième et dernière mise à jour d'accès anticipé prévue pour le deuxième trimestre 2026
. Celle-ci se concentrera sur le polissage global de l'expérience comprenant : équilibrage, amélioration des combats et optimisation des performances.
Surtout, cette mise à jour introduira l'Adventure Sharing
. Cette fonctionnalité, réclamée par la communauté, permettra aux joueurs de visiter les bases de leurs amis beaucoup plus facilement. C'est une manière pour le studio de remercier sa communauté fidèle qui a « alimenté le feu
» durant ces deux années de développement ouvert.
Pour les plus impatients, Keen Games déploie dès demain un correctif intermédiaire
. Il apporte des ajustements techniques sur la lisibilité des combats, notamment la télégraphie des blocages et la précision des sorts à distance. Un nouvel ensemble d'armure cosmétique sera également récupérable en parlant à la Chasseuse.
Enfin, une note d'humour concernant les barils explosifs : leur comportement aléatoire a été corrigé. Les développeurs préviennent que si vous explosez après l'application de ce patch, ce sera désormais uniquement de votre faute et non plus celle du code du jeu.
Rendez-vous donc à la fin de l'année pour la sortie en 1.0 d'Enshrouded
, qui signifie également l'arrivée sur consoles dans ces eaux-là
.
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