Enshrouded : L'ambitieuse mise à jour Wake of the Water est disponible, découvrez les nouveautés

Keen Games déploie sa plus ambitieuse mise à jour à ce jour pour Enshrouded. Intitulée Wake of the Water, elle introduit enfin une eau interactive et réaliste, une refonte complète du système de combat et les très attendues épées à deux mains.

Une mise à jour colossale désormais jouable

Un contenu massif pour enrichir l'expérience

Refonte complète du système de combat → chaque arme, armure et bouclier a été retravaillé pour offrir des combats plus dynamiques et équilibrés. Les effets élémentaires sont désormais cohérents et mieux intégrés au gameplay.

→ chaque arme, armure et bouclier a été retravaillé pour offrir des combats plus dynamiques et équilibrés. Les effets élémentaires sont désormais cohérents et mieux intégrés au gameplay. Épées à deux mains → un nouvel arsenal imposant accompagné de compétences inédites, de gemmes et de sets d'armures conçus pour ces armes lourdes.

→ un nouvel arsenal imposant accompagné de compétences inédites, de gemmes et de sets d'armures conçus pour ces armes lourdes. Nouvelle faction ennemie → les Drak, des créatures reptiliennes capables de combattre aussi bien sur terre que sous l'eau, symbolisant la nouvelle direction du jeu.

les Drak, des créatures reptiliennes capables de combattre aussi bien sur terre que sous l'eau, symbolisant la nouvelle direction du jeu. Mini-jeu de pêche , avec de nouvelles espèces aquatiques à attraper et des animaux à apprivoiser, dont les capybaras.

, avec de nouvelles espèces aquatiques à attraper et des animaux à apprivoiser, dont les capybaras. Nouvelles ressources et matériaux → bambou, éléments décoratifs inspirés des Drak, nouvelles sources de lumière, teintes, plats et matériaux de construction pour des bases côtières encore plus immersives.







Une évolution technique et artistique majeure

Un pas décisif vers la version finale















Présentée comme la plus vaste mise à jour jamais publiée pour le jeu,. Septième ajout de contenu depuis son lancement en accès anticipé en janvier 2024, cette mise à jour enrichit considérablement l'expérience des joueurs avant la sortie officielle du jeu en 2026 sur PC et consoles. Après quelques mois d'attente, elle est enfin disponible, et voici ce que vous pouvez en attendre.La grande nouveauté, c'est évidemment. Les joueurs peuvent désormais nager, creuser des rivières, irriguer leurs cultures, détourner des flux d'eau ou encore terraformer leur environnement pour y intégrer des zones aquatiques. Ce système, développé sur mesure, est l'un des plus avancés jamais vus dans un jeu de survie voxelisé. Et nul doute que les plus créatifs prendront du plaisir à maîtriser cette fonctionnalité.Cette innovation s'accompagne du, un environnement inédit où prospèrent de nouvelles formes de vie et de nouveaux dangers.Nous avons pu découvrir ces nouveautés en avant-première par le biais d'une présentation des développeurs, et ces ajouts viennent apporter une profondeur incroyable à Enshrouded. Avec cette mise à jour, le titre se place parmi les plus complets du genre et les joueurs risquent fortement de l'apprécier. Si vous n'ya avez pas joué depuis un moment, ce sera l'occasion de le relancer.Outre cette révolution aquatique, Wake of the Water introduit une avalanche de nouveautés destinées à renforcer la profondeur du jeu :Keen Games ne s'est pas contenté d'ajouter du contenu, la mise à jour apporte aussi deset une meilleure cohérence visuelle entre les différents biomes.La nouvelle physique de l'eau et des particules renforce le réalisme de l'exploration, tandis queont été retravaillés pour sublimer les environnements humides. Les développeurs ont également peaufiné la fluidité du gameplay, offrant une expérience plus stable et réactive.Avec, Enshrouded franchit une nouvelle étape majeure dans son développement.Disponible dès aujourd'hui sur Steam, cette mise à jour marque un tournant avant la sortie complète du jeu prévue pour 2026, avec un portage sur consoles. Enshrouded compte déjà plus de quatre millions de joueurs, et ce nouveau contenu risque bien d'attirer de nombreux explorateurs supplémentaires dans son univers brumeux.