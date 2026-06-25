Enshrouded annonce enfin la date de sortie de sa 1.0 sur PC et PS5

Après plus de deux ans d'un accès anticipé couronné de succès, le jeu de survie Enshrouded s'apprête à franchir un cap majeur. Le studio Keen Games vient de dévoiler la date de sortie de la version finale sur PC et PlayStation 5, tout en annonçant un report sur Xbox.

Depuis son lancement en accès anticipé en janvier 2024, Enshrouded a su séduire plus de cinq millions de joueurs à travers le monde. Aujourd'hui, le studio de développement Keen Games confirme que la version 1.0 sera officiellement disponible le 15 octobre 2026 sur PC, PlayStation 5 et la PlayStation 5 Pro. Une annonce très attendue par la communauté, qui couronne des mois de mises à jour régulières et d'ajouts massifs de contenu.

Une évolution technique et créative impressionnante

Au fil de ses huit mises à jour majeures, le titre a considérablement enrichi son univers. Les développeurs ne se sont pas contentés d'ajouter trois nouveaux biomes et leurs créatures respectives. Ils ont également relevé un défi technique majeur pour un jeu reposant sur la technologie voxel en intégrant un système d'eau dynamique. Cette avancée a permis aux joueurs de laisser libre cours à leur imagination, bâtissant des forteresses majestueuses ou des structures beaucoup plus atypiques. L'engagement de la communauté a été un moteur essentiel pour le studio, qui a constamment ajusté son tir en fonction des retours reçus sur sa plateforme dédiée. Keen Games promet d'ailleurs que ce soutien mutuel se poursuivra bien au-delà du lancement officiel, avec des ajouts de contenu prévus pour les années à venir.















L'intégration de nouveaux matériaux de construction, d'armes inédites et d'éléments de décoration a transformé l'expérience de base. Les bâtisseurs virtuels ont pu personnaliser leurs refuges dans les moindres détails, prouvant la flexibilité du moteur de jeu. Cette richesse architecturale, combinée à des mondes entièrement terraformables, a fait de ce titre une référence dans le paysage des jeux de survie modernes.

La version Xbox repoussée pour garantir la qualité

Si les joueurs PC et PlayStation peuvent se réjouir, la communauté Xbox devra s'armer de patience. La déclinaison pour les consoles de Microsoft a été officiellement décalée au printemps 2027. Une décision difficile mais assumée par la direction du studio, qui refuse de livrer une expérience tronquée.

Notre équipe a travaillé sans relâche pour lancer Enshrouded 1.0 et son nouveau contenu inédit simultanément sur PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro et Xbox Series. Enshrouded combine la construction de voxels à grande échelle, des mondes entièrement terraformables, des systèmes multijoueur avancés et un vaste monde ouvert, le tout selon des méthodes très exigeantes sur le plan technique. À l'approche du lancement, nous avons estimé que pour atteindre le niveau de qualité et de performances que nous attendons sur Xbox, il nous faudrait davantage de temps.

Jan Jöckel, le président de Keen Games, a tenu à rassurer les joueurs en affirmant que le développement sur cet écosystème restait en bonne voie. Les exigences techniques liées à la construction en voxels à grande échelle et aux systèmes multijoueur complexes nécessitent simplement une phase d'optimisation supplémentaire.

Les amateurs de survie peuvent néanmoins s'attendre à découvrir de nouvelles informations croustillantes sur cette version finale dès cet été, préparant doucement le terrain pour ce qui s'annonce comme l'une des sorties majeures de la fin d'année 2026. Rendez-vous le 15 octobre, ou dès maintenant sur PC pour la fin de l'accès anticipé.

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