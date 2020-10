Elden Ring : Une sortie en 2022 apparaît sur Amazon, probablement fausse

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Un utilisateur de Reddit a récemment posté une soi-disant capture d'écran d'Amazon Allemagne,. Bien évidemment supprimée depuis, il est fortement possible que ce soit faux, même si la thèse d'une grossière erreur émanant d'Amazon, coutumier du fait, n'est pas à écarter.Pourquoi la fuite peut être fausse ? Tout simplement parce que la date indiquée, le 15 août 2022, tombe un lundi,De plus, même si les studios et les revendeurs en ligne utilisent parfois des dates factices avant une annonce concernant la date de sortie, celle-ci est relativement éloignée, ce qui peut susciter quelques questions. L'hypothèse pour que l'image publiée soit fausse est également envisageable.Néanmoins,. Le titre, développé par FromSoftware, pourrait arriver plus tard sur les consoles de nouvelle génération, ce qui peut expliquer ce lancement lointain.Il va falloir malheureusement faire preuve de patience avant d'en savoir plus, étant donné que Hidetaka Miyazaki et FromSoftware sont pour le moment peu loquaces. Si quelques informations, ou plutôt précisions ont récemment été partagées , lorsqu'il a été officialisé. Le COVID a, peut-être, retardé les plans des développeurs, et donc la sortie, qui n'est, à ce jour, plus attendue avec 2021, sauf incroyable retournement de situation.