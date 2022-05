Elden Ring : Un mod permettant la coopération jusqu'à 4 joueurs arrive en bêta

PC Édition Standard → 43,39 € au lieu de 59,99 €, soit 28 % de réduction. Édition Deluxe → 52,99 € au lieu de 79,99 €, soit 34 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 53,99 € au lieu de 69,99 €, soit 23 % de réduction. Édition Deluxe → 73,99 € au lieu de 89,99 €, soit 18 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Elden Ring, le dernier titre de FromSoftware, ne cesse d'inspirer les moddeurs. Précédemment, nous vous parlions d'un mod permettant de parcourir plus facilement le soft et d'un autre introduisant Dark Maul , dans le jeu. Or, un tout autre mod a attiré notre attention, ainsi que celle des joueurs et joueuses PC.Elden Ring propose actuellement, et ce depuis son lancement officiel, un mode multijoueur coopératif. Or, celui-ci est, tout de même, assez restrictif et parfois frustrant. Il n'en fallait pas plus pour donner des idées aux moddeurs. En effet, LukeYui a créé un mod, nommé, permettant aux joueurs (4 au total) de traverser l'aventure Elden Ring, et ce aussi longtemps qu'ils le souhaitent.D'autres informations ont été partagées à son sujet, notamment : si l'hôte de la partie meurt, les joueurs invoqués restent dans le monde de ce premier. Ces derniers peuvent également profiter de leur monture, et ce à tout moment. Le loot et les progrès se veulent partagés. Ainsi, il n'y aura pas de jaloux.Ce mod coop' entre endans seulement quelques jours, soit le 27 mai prochain. À l'heure actuelle, LukeYui n'a pas donné d'indications quant à la durée de cette phase de bêta. Nous ne connaissons pas non plus la date de sortie officielle dudit mod.Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez acheter le jeu :