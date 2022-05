Elden Ring : Devenir Dark Maul et avoir un sabre laser, c'est possible

PC Édition Standard → 43,39 € au lieu de 59,99 €, soit 28 % de réduction. Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 79,99 €, soit 33 % de réduction.

Depuis son lancement officiel en février, Elden Ring est le terrain de jeu des moddeurs. Précédemment, nous vous avions parlé d' un mod permettant de baisser la difficulté sur le dernier titre de FromSoftware. Aujourd'hui, c'est un tout nouveau mod qui nous intéresse.Xeletera a récemment mis à disposition et mis à jour un mod , sur Nexus Mods, permettant d'. L'arme est, par ailleurs, disponible en plusieurs couleurs. Le costume dudit personnage sera « bientôt publié » comme l'indique le moddeur. Ainsi, les fans de Star Wars et de l'univers Elden Ring seront comblés.Notons qu'au cours du mois d'avril, Xeletera avait déjà permis aux joueurs et aux joueuses sévissant sur PC de profiter d'un mod permettantsur Elden Ring. Ce pack ne comprend pas de sabre laser. Or, il semblerait que le moddeur ne s'arrêtera pas là et il invite les joueurs à « rester à attentifs quant à l'arrivée de plus de mods sur le thème de Star Wars ».Pour rappel,Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez vous procurer le jeu :