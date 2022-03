Elden Ring : La difficulté est l'une des composantes identitaires de FromSoftware, selon Miyazaki

PC Édition Standard → 42,99 € au lieu de 59,99 €, soit 28 % de réduction. Édition Deluxe → 55,98 € au lieu de 79,99 €, soit 30 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 54,99 € au lieu de 69,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Deluxe → 73,99 € au lieu de 89,99 €, soit 18 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis plusieurs années maintenant, la question de la difficulté d'un jeu est au centre de plusieurs débats. Les différents Dark Souls, mais aussi, ou dernièrement Elden Ring, ne font pas exception à la règle, car ils se veulent très exigeants, souvent bien plus que d'autres jeux. Ils sont connus pour être assez challengeant pour les joueurs et les joueuses. Cela fait partie de leur ADN et de la philosophie du studio.D'ailleurs, avec la sortie récente d'Elden Ring, le débat a été relancé. Le directeur de FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, s'est exprimé à ce sujet. Lors d'une interview avec The New Yorker, il a expliqué que. Il a déclaré : « Nous cherchons toujours à nous améliorer, mais, dans nos jeux en particulier, la difficulté est ce qui donne un sens à l'expérience. Ce n'est donc pas quelque chose que nous sommes prêts à abandonner pour le moment. C'est notre identité ». Et si certains joueurs et joueuses éprouvent de la difficulté à traverser leurs titres, il s'en excuse et ajoute : « Je veux juste que le plus de joueurs possible ressentent la joie qui vient après avoir surmonté des difficultés ».Pour rappel,Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez acheter le jeu :