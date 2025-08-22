Elden Ring : Le portage Nintendo Switch 2 serait assez mauvais

Elden Ring : MàJ 1.17 du 27 août 2026, patch notes et détails
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.17, déployée le 27 août 2026, d'Elden Ring.
C'est vraiment mauvais, et je comprends pourquoi ils ne veulent pas que vous voyiez cela [capture d'images du jeu non autorisée par Bandai Namco]. C'était comme jouer à Ocarina of Time. 20 images par seconde, parfois même 15 images par seconde.Un premier constat qui est donc loin d'être totalement positif, malheureusement. En espérant que FromSoftware et Bandai Namco parviendront à redresser la barre avant le lancement officiel d'Elden Ring sur Nintendo Switch 2.
À lire également
Elden Ring: Tarnished Edition bientôt disponible sur Nintendo Switch 2 ? Cet indice est très prometteur
Elden Ring Tarnished Edition sur Nintendo Switch 2 inclut le jeu de base, Shadows of the Erdtree [le DLC], ainsi que de nouvelles armes, des armures, des apparences pour Torrent [monture], et plus encore.Comme dit précédemment, à l'heure actuelle, la version Nintendo Switch 2 d'Elden Ring ne dispose pas de date de sortie et n'a pas encore annoncé son tarif. Mais, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés dès que cela sera le cas. En attendant, sachez qu'Elden Ring est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
commentaire (0)