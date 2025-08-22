Elden Ring : Le portage Nintendo Switch 2 serait assez mauvais

La version Nintendo Switch 2 d'Elden Ring ne serait pas très bonne, selon les retours de testeurs.

Elden Ring sur Switch 2, ça s'annonce pas très bien

C'est vraiment mauvais, et je comprends pourquoi ils ne veulent pas que vous voyiez cela [capture d'images du jeu non autorisée par Bandai Namco]. C'était comme jouer à Ocarina of Time. 20 images par seconde, parfois même 15 images par seconde.

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Elden Ring sur Switch 2, que contient la Tarnished Edition ?

Elden Ring Tarnished Edition sur Nintendo Switch 2 inclut le jeu de base, Shadows of the Erdtree [le DLC], ainsi que de nouvelles armes, des armures, des apparences pour Torrent [monture], et plus encore.

Comme vous le savez probablement déjà,va s'offrir un portage sur la dernière-née de Nintendo, la Switch 2. Si cette version ne possède pas encore de date de sortie précise, certains testeurs ont pu poser les mains dessus, notamment lors de la gamescom 2025. Et autant dire queEn effet, il y a très peu de temps,à la gamescom 2025 et a, par la suite, partagé ses impressions sur ce portage, notamment via une vidéo dédiée. Selon ce dernier,, notamment en mode portable. Felix Sanchez explique ainsi queUn premier constat qui est donc loin d'être totalement positif, malheureusement. En espérant que FromSoftware et Bandai Namco parviendront à redresser la barre avant le lancement officiel d'sur Nintendo Switch 2.Prévu pour cette année 2025, Elden Ring Tarnished Edition, qui est donc à destination de la Nintendo Switch 2, contiendrait différents éléments, selon les informations partagées sur la page Nintendo eShop du soft :Comme dit précédemment, à l'heure actuelle, la version Nintendo Switch 2 d'Elden Ring ne dispose pas de date de sortie et n'a pas encore annoncé son tarif. Mais, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés dès que cela sera le cas. En attendant, sachez qu'est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.