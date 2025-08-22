Elden Ring : Le portage Nintendo Switch 2 serait assez mauvais

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 août 2025 à 11h42
La version Nintendo Switch 2 d'Elden Ring ne serait pas très bonne, selon les retours de testeurs.
Elden Ring : Le portage Nintendo Switch 2 serait assez mauvais
Comme vous le savez probablement déjà, Elden Ring va s'offrir un portage sur la dernière-née de Nintendo, la Switch 2. Si cette version ne possède pas encore de date de sortie précise, certains testeurs ont pu poser les mains dessus, notamment lors de la gamescom 2025. Et autant dire que le constat n'est pas très bon : le portage Nintendo Switch 2 d'Elden Ring ne serait pas à la hauteur.

Elden Ring sur Switch 2, ça s'annonce pas très bien

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En effet, il y a très peu de temps, Felix Sanchez de Nintendo Life a pu tester Elden Ring sur Switch 2 à la gamescom 2025 et a, par la suite, partagé ses impressions sur ce portage, notamment via une vidéo dédiée. Selon ce dernier, cette version offrirait des visuels/graphismes plutôt bons, mais de mauvaises performances, notamment en mode portable. Felix Sanchez explique ainsi que la version Switch 2 d'Elden Ring peine grandement à atteindre les 30 FPS :
C'est vraiment mauvais, et je comprends pourquoi ils ne veulent pas que vous voyiez cela [capture d'images du jeu non autorisée par Bandai Namco]. C'était comme jouer à Ocarina of Time. 20 images par seconde, parfois même 15 images par seconde.
Un premier constat qui est donc loin d'être totalement positif, malheureusement. En espérant que FromSoftware et Bandai Namco parviendront à redresser la barre avant le lancement officiel d'Elden Ring sur Nintendo Switch 2.

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Elden Ring sur Switch 2, que contient la Tarnished Edition ? 

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Prévu pour cette année 2025, Elden Ring Tarnished Edition, qui est donc à destination de la Nintendo Switch 2, contiendrait différents éléments, selon les informations partagées sur la page Nintendo eShop du soft : 
Elden Ring Tarnished Edition sur Nintendo Switch 2 inclut le jeu de base, Shadows of the Erdtree [le DLC], ainsi que de nouvelles armes, des armures, des apparences pour Torrent [monture], et plus encore.
Comme dit précédemment, à l'heure actuelle, la version Nintendo Switch 2 d'Elden Ring ne dispose pas de date de sortie et n'a pas encore annoncé son tarif. Mais, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés dès que cela sera le cas. En attendant, sachez qu'Elden Ring est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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