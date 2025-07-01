Elden Ring: Tarnished Edition bientôt disponible sur Nintendo Switch 2 ? Cet indice est très prometteur

Annoncé le 2 avril 2025, Elden Ring: Tarnished Edition arrivera bien sur Nintendo Switch 2. Si sa date de sortie n'est pas encore dévoilée, un petit détail technique suggère que celle-ci est toute proche.
Le catalogue de la Nintendo Switch 2 compte quelques exclusivités, mais également des jeux provenant d'éditeurs tiers. Si Cyberpunk 2077 vient immédiatement à l'esprit
, il sera rejoint dans le courant de l'année par Elden Ring
. Pour l'occasion, le titre de FromSoftware sera proposé dans une édition spéciale
incluant deux nouvelles classes, des apparences inédites pour votre monture ainsi que le DLC Shadow of the Erdtree.
Mais s'il est bien prévu pour 2025, Elden Ring: Tarnished Edition
ne possède pas encore de date de sortie définitive sur la dernière console de Nintendo. Cependant, l'annonce pourrait bien survenir dans les jours qui viennent. En effet, le titre a récemment reçu un élément majeur précédant sa commercialisation.
La classification ESRB d'Elden Ring: Tarnished Edition tout juste confirmée
Le 30 juin 2025, le site My Nintendo News
révélait que le titre avait reçu sa classification ESRB. Utilisé principalement aux États-Unis, ce système de classification par âge est l'équivalent nord-américain du PEGI. Sans surprise, Elden Ring: Tarnished Edition sur Nintendo Switch 2 est classé M for Mature, ce qui correspond à un PEGI 16 en Europe
.
Or, les jeux reçoivent généralement une classification ESRB lorsque tout le contenu est disponible.
Bien entendu, le jeu de base et son DLC sont déjà disponibles depuis plusieurs années sur les autres supports. Toutefois, cela indique que la version Nintendo Switch 2 est presque terminée et prête à rejoindre le catalogue de la console.
Plus de détails sur Elden Ring: Tarnished Edition révélés le 2 juillet par Bandai Namco ?
D'ailleurs, suite à cette information que tous les utilisateurs peuvent consulter en ligne, il y a de grandes chances que Bandai Namco dévoile la date de sortie du titre. Un showcase de l'éditeur développeur est programmé pour le 2 juillet 2025 à 21 h
, heure de Paris. La révélation officielle peut donc avoir lieu lors de cet événement. Alors chers voyageurs de l'Entre-Terre, surveillez les heures car vous aurez peut-être une bonne nouvelle très prochainement !
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