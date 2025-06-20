Nintendo Switch 2 : Les jeux d'éditeurs tiers à la traîne malgré le succès de la console

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 juin 2025 à 16h35
La Nintendo Switch 2 compte de nombreux titres d'éditeurs tiers dans son catalogue de lancement. Mais si la petite dernière de Nintendo est un succès, seul Cyberpunk 2077 parvient à se démarquer.
Nintendo Switch 2 : Les jeux d'éditeurs tiers à la traîne malgré le succès de la console
Depuis le 5 juin 2025, les personnes possédant la Nintendo Switch 2 peuvent s'amuser avec des exclusivités comme Mario Kart World ou Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Mais l'offre de lancement de la nouvelle console de Nintendo inclut des jeux développés par des éditeurs tiers, notamment Civilization VII, Split Fiction, Hogwarts Legacy ou encore Cyberpunk 2077. Cependant, ces titres peinent à convaincre le public, à l'exception de l'épopée futuriste imaginée par CD Projekt RED.

Pourquoi Cyberpunk 2077 se vend mieux que les autres jeux d'éditeurs tiers proposés sur Nintendo Switch 2 ? 

Cyberpunk 2077 a d'ailleurs réussi à surpasser les chiffres de ventes de la version Switch de The Witcher 3: Wild Hunt. Cela peut surprendre, sachant que le titre est disponible depuis 2020 et qu'il est jouable sur la plupart des consoles actuelles. Cependant, la version Switch 2 de Cyberpunk 2077 comprend le jeu de base ainsi que le DLC Phantom Liberty, ce qui a poussé de nombreux joueurs n'ayant pas encore découvert le titre à craquer. 

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De plus, Cyberpunk 2077 est l'un des rares titres de la console à intégrer l'ensemble des données du jeu sur la cartouche fournie (dans le cas de la version physique). Or, la majorité des éditeurs tiers ont opté pour l'une des nouveautés de la console : la carte clé de jeu. D'apparence, elle ressemble à une cartouche de jeu, mais elle ne comporte aucune donnée. Les utilisateurs doivent télécharger le jeu en question via le Nintendo e-Shop, ce qui prend beaucoup d'espace de stockage.

D'autres facteurs qui expliquent le manque d'intérêt pour les jeux qui ne sont pas des exclusivités

Mais la carte clé de jeu n'est pas la seule raison qui justifie les faibles ventes des autres jeux d'éditeurs tiers disponibles sur la console. En effet, la plupart de ces jeux sont disponibles sur d'autres supports et ce depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Cependant, des jeux sortis en début d'année 2025 comme Civilization VII et Split Fiction restent à la traîne malgré tout.

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Avec un prix d'achat allant de 50 à près de 90 euros, de nombreux joueurs privilégient les exclusivités comme Mario Kart World, notamment afin de pouvoir jouer en famille. De plus, la Nintendo Switch 2 possède un catalogue plus important que son aînée à la même période, avec 13 jeux disponibles en version physique contre seulement 5 pour la Switch première du nom. Les consommateurs font des choix, mais il est possible que la tendance s'inverse, en particulier au moment des fêtes de fin d'année.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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