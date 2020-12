Elden Ring serait fini depuis longtemps et aurait dû sortir en fin d'année 2020

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Nous nous dirigeons de plus en plus vers une annonce officielle au fur et à mesure que le temps passe. Après un an et demi de silence,, comme l'ont affirmé plusieurs personnes ces dernières semaines.Néanmoins, en attendant ces prises de paroles publiques, différentes sources avancent des informations qui sont plus ou moins à prendre avec des pincettes. La dernière en date possède une certaine légitimité, puisqu'elle n'est nulle autre que le rédacteur en chef du média italien Everyeye. Dans un entretien sur Twitch avec un streamer, Federico Fossetti a effectivement lâché plusieurs détails qui ne sont bien évidemment pas passés entre les mailles du filet sur la toile.De ce fait, nous apprenons lors de cet échange, à retrouver plus bas et retranscrit sur Reddit , qu', lorsque les complications liées au Covid ont commencé, ce qui aurait également eu pour conséquence de décaler/rallonger la phase de polissage. Initialement,. Cela pourrait donc expliquer le silence des développeurs, qui attendent le moment opportun pour nous en apprendre un peu plus.Le journaliste italien explique également que, celui-ci étant assez similaire à la franchise.En attendant une quelconque prise de parole de la part de FromSoftware, qui nous l'espérons est imminente,. Phil Spencer, directeur de Xbox, a eu le privilège d'y jouer et admet qu'il s'agit d'un titre ambitieux