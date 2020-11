Elden Ring est le titre le plus ambitieux d'Hidetaka Miyazaki, selon Phil Spencer

Je veux dire que j'adore ses jeux, mais en voyant certains des mécanismes de jeu qu'il aborde, lui et son équipe s'attaquent cette fois à la mise en scène, en travaillant avec un autre créateur en termes d'histoire. J'adore ça

, à l'origine de, et c'est naturellement que les joueurs invétérés de ces titres sont dans l'attente de la sortie de celui-ci. Parmi les fans d'se trouve, etC'est auprès deque le directeur d'Xbox s'est confié sur ses ressentis.À première vue, il ne s'est pas contenté de jouer quelques minutes, bien au contraire, et même s'il ne peut pas trop dévoiler ce qu'il a vu,Il aborde également(auteur de Game of Thrones), mais sans trop entrer dans les détails, puis termine en affirmant que. De plus, il ne cache pas son enthousiasme à l'idée de voir cette licence arriver sur ses consoles.Pour le moment,bien que celui-ci fut annoncé à l'E3 2019, et nous ne connaissons pas non plus les plateformes sur lesquelles celui-ci sera disponible, même s'il est à la base prévu sur PC, PS4 et Xbox One.