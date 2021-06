Elden Ring sera le jeu le plus facile du studio, mais n'aura pas d'option de difficulté

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Lors d'un échange avec Famitsu , le réalisateur d'Elden Ring,a donné plus de précisions sur l'abordabilité en déclarant queCela signifie qu'il n'existera qu'un seul et unique niveau d'histoire.Grâce à plusieurs éléments, il sera plus facile et plus accessible que les précédents titres du studio commeou encore. Pour se faire une image plus précise de son niveau de difficulté,Sisera donc un jeu plus « grand public » que les précédents, son monde ouvert en sera en partie responsable puisque celui-ci sera structuré de manière non linéaire, et permettra aux joueurs de commencer leur aventure par la zone qu'ils souhaitent. Pour rappel, le monde d' Elden Ring sera composé de 6 zones distinctes , dont chacune sera dirigée par un descendant.Aussi, afin de permettre plus de facilité durant, plusieurs options seront disponibles comme. Cela sera en effet une façon de rendre ces derniers moins durs et moins éprouvants. Pour finir, le titre dedisposera également du multijoueur, dans lequel les joueurs pourront partir à plusieurs dans la quête de nouvelles zones et ainsi surmonter les épreuves difficiles.Pour rappel, Elden Ring sortira le 21 janvier 2022 sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, ainsi que sur PC.