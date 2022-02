Elden Ring : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer Elden Ring ?

Quête principale → Environ 30 heures.

→ Environ 30 heures. Quête principale et quelques secondaires → Au moins 60 heures, peut dépasser les 100h.

→ Au moins 60 heures, peut dépasser les 100h. Terminer le jeu → Comptez une bonne centaine d'heures.

Enfin. Après de nombreuses années d'attente, Elden Ring est disponible, sur PC et consoles. Il fera sans aucun doute partie des jeux majeurs de l'année 2022, et au-delà, pour plusieurs raisons. Le fait qu'il rende un peu plus accessible le genre des Souls, qu'il soit développé par Hidetaka Miyazaki et que le background ait été imaginé par George R. R. Martin, l'auteur des romans Game of Thrones, a permis à de nombreux joueurs de s'intéresser à cette production de FromSoftware, qui ont donc été heureux de le voir débarquer ce 25 février.Bien évidemment, de nombreux joueurs se demandentIl reste assez difficile d'estimer la durée de vie d'un jeu, étant donné que chaque joueur a sa manière de jouer, chose qui est d'autant plus valable sur ce type de jeux. Toutefois, il est aisé de faire des estimations, selon les différents retours., pouvant aller du simple au double, voire plus.Vous pouvez retrouver, ci-dessous, une estimation de, en fonction de vos objectifs (histoire principale, histoire principale et plusieurs quêtes, terminer totalement le jeu). Notez également que l'heure peut varier si vous avez davantage tendance à explorer chaque recoin ou, contrairement, rusher la quête principale.Naturellement, dans le cas d'Elden Ring, finir le jeu une première fois n'est pas synonyme de fin en soi. Avec le New Game + ou la possibilité de recommencer une partie avec un autre personnage et une classe différente,